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«أوروبا 21» بين إسبانيا وإنجلترا

«أوروبا 21» بين إسبانيا وإنجلترا
6 يوليو 2023 10:11

 
بوخارست (د ب أ)

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تأهل منتخب إسبانيا للشباب للمباراة النهائية في بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 سنة، المقامة حالياً في جورجيا ورومانيا، عقب فوزه الكاسح 5-1 على أوكرانيا، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.
وتقدم المنتخب الأوكراني بهدف مباغت حمل توقيع أرتيم بوندارينكو في الدقيقة 13، قبل أن ينتفض المنتخب الإسباني ويرد بخمسة أهداف دفعة واحدة، وأحرز أبيل رويز هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميلاه أوهيان سانسيت وأنطونيو بلانكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و54 على الترتيب، وأضاف إيمار أوروز الهدف الرابع لإسبانيا في الدقيقة 68، قبل أن يختتم سيرخيو جوميز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 78.
وضرب المنتخب الإسباني موعداً في المباراة النهائية ضد منتخب إنجلترا، الذي فاز 3 - صفر على منتخب إسرائيل في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

كأس أوروبا
إسبانيا
إنجلترا
أوكرانيا
إسرائيل
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