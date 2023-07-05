أجانب «نيولوك» مع «النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

يرتدي خورفكان «حلة جديدة» في الموسم المقبل، بعد التغيير الشامل للأجانب الخمسة، بعد قرار الإدارة بالاستغناء عن خدمات فابيو أبرو مهاجم الفريق في الموسم الماضي، والبرازيلي دودو، والصربي لازار، والجزائري مهدي عبيد، والبرتغالي إيلتون. وأعلنت الإدارة عن صفقة جديدة، بضم البرازيلي لورينسي جناح البطائح السابق، ليكون أول أجانب «النسور»، والتعاقد مع الكاميروني ديفيد روي «21 عاماً»، قادماً من حتا، لينضم إلى قائمة المقيمين. وتشهد اللجنة الفنية اجتماعات مكثفة خلال أيام لاختيار الأجانب الأربعة الباقين، بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة عبدالعزيز العنبري.