14 فريقاً في مهرجان «الأكاديميات الخليجية»

رضا سليم (عجمان)

كشف مركز «كواترو الرياضي» عن تفاصيل النسخة السادسة من للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، الذي يقام من 7 إلى 13 يوليو الجاري، التي تقام سنوياً برعاية سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بقاعة المؤتمرات في المركز الإبداعي بمنطقة مشيرف بعجمان، بحضور عبدالعزيز عبدالله المشرف العام على المهرجان الكروي وعبدالله البكر مدير الفعاليات في دائرة التنمية السياحية بعجمان الراعي الرسمي للمهرجان وأمير الهاشمي، ممثلاً عن مجموعة لافيش الراعي الذهبي للمهرجان.

وتم الكشف عن جميع التفاصيل والبرامج، التي تقام خلال المهرجان التي يأتي في مقدمتها البطولة الكروية للفئات السنية تحت 12 و14 سنة، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة في هذه البطولة 14 فريقاً من مختلف الدول الخليجية الشقيقة.

وأسفرت القرعة الإلكترونية للنسخة السادسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لفئة 12 سنة عن وقوع فرق الأكاديمية الأرجنتينية ونادي سبورتي الكويتية وطموح أوليه البحرينية في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية لنفس الفئة فرق سبورت فور أوول وسفنتين فور الكويتية وسمارت الكروية العمانية.

وأسفرت قرعة مسابقة تحت 14 سنة عن وقوع فريق الأكاديمية الأرجنتينية وأكاديمية الأنبار العراقية وأكاديمية القصيم السعودية وأكاديمية المواهب الرياضية الكويتية في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق طموح اوليه البحرينية وأكاديمية العطار العراقية وسمارت الكروية العمانية وسفنتين فور الكويتية.

تم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن الرعاة المساهمين في المهرجان وهم دائرة التنمية السياحية كراعٍ رسمي ومجموعة لافيش للعطور الراعي الذهبي.

وكشف عبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي المشرف العام على المهرجان الكروي أن النسخة السادسة من المهرجان تشهد البرامج المصاحبة للمهرجان، منها بطولة تنمية المهارات الكروية ودورة تدريبية معتمدة للمدربين والإداريين ودورات تثقيفية للاعبين ومجلس حواري خليجي يناقش هموم الأكاديميات الكروية في المنطقة، وقال: ستكون هناك جوائز قيمة للفائزين وهدايا وشهادات تذكارية وأيضاً رحلات ترفيهية الى مختلف الفرق المشاركة في المهرجان الخليجي جانب مسابقة التغطية الإعلامية المتميزة التي ظلت تحظى بها البطولة من نسخة لأخرى.

وأشاد بدعم الشركات الراعية التي ظلت تلعب دوراً محورياً في نجاح بطولات المركز وإمارة عجمان بصفة عامة وقال: الرعاة حريصون على المشاركة في الرعاية كنوع من الدعم المجتمعي، بالإضافة إلى دعم الشباب والرياضة من خلال تخصيص جوائز مالية وعينية لأصحاب المراكز والألقاب على لمستوى الفردي والجماعي.

وأوضح أن اللجنة المنظمة ستكون حريصة على تنفيذ كل البرامج وستوجه الدعوة إلى رموز كرة القدم في الدولة لحضور جانب من الفعاليات واستقبلت النسخ الماضية نجوماً سابقين منهم أحمد عيسى لاعب شباب الأهلي وأول كابتن لمنتخب الإمارات ومحسن مصبح وغيرهم من أبناء ونجوم الكرة الإماراتية والخليجية والعربية، ويتواصل استقطاب نجوم الرياضة والكرة الخليجية في هذه النسخة.

وقال عبدالله البكر مدير الفعاليات في دائرة التنمية السياحية بعجمان: إن الدائرة بتوجيه ودعم من سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة ظلت تواصل رعايتها لمهرجان كواترو للأكاديميات الخليجية وأيضاً بمتابعة محمود الهاشمي المدير العام للدائرة وقال: دعم دائرة التنمية السياحية في عجمان لا يتوقف على القطاع الرياضي، بل الدائرة تحرص وتركز على التواجد في كافة المحافل الرياضية والثقافية والمجتمعية.