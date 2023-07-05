براعة ميدفيديف تقوده لتخطي فيري في ويمبلدون

لندن (رويترز)

صمد دانييل ميدفيديف المصنف الثالث أمام محاولات مضنية من البريطاني آرثر فيري المصنف 394 عالمياً، المشارك ببطاقة دعوة ليفوز 7-5 و6-4 و6-3، ويستهل مشواره نحو منافسة حقيقية على لقب بطولة ويمبلدون للتنس اليوم.

وكانت أفضل نتيجة لميدفيديف، بطل أميركا المفتوحة 2021 والمصنف الأول عالمياً سابقاً والفائز بخمس بطولات هذا العام، في ويمبلدون عندما بلغ الدور الرابع مرة واحدة وغاب عن منافسات العام الماضي بسبب الحظر المفروض على اللاعبين الروس.

وأزعج فيري، البالغ عمره 20 عاماً، والذي يشارك بطولات المحترفين للمرة الأولى، ميدفيديف بالاعتماد على تسديد الإرسال والتقدم مباشرة عند الشباك، لكن التوقف بسبت الأمطار عند التعادل 5-5 في المجموعة الأولى غير مسار اللقاء وحسم اللاعب الروسي المجموعة سريعاً.

وبعد ذلك كسر فيري إرسال منافسه من دون خسارة أي نقطة في وقت مبكر من المجموعة الثانية حيث عانى ميدفيديف من عدم ثبات مستواه.

وظل إرسال اللاعب البالغ عمره 27 عاماً من أبرز نقاط قوته ومكنه من تجنب المزيد من الصعوبات.