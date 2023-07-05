الإمارات ترفع الحصاد إلى 4 ميداليات في «ألعاب الجزائر»



مسعد عبدالوهاب، علي الظاهري (الجزائر)



تواصلت إنجازات ألعاب القوى الإماراتية في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 15 المقامة في ضيافة الجزائر حتى منتصف يوليو الجاري، بإضافة 3 ميداليات جديدة حققها الشعالي حسن النعيمي الذي أحرز برونزية مسابقة المشي لمسافة 20 كلم، بعدما حل في المركز الثالث بزمن 1:43 ساعة، وأضاف منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم برونزيتين جديدتين في ثاني أيام المنافسات، سجلهما سلطان الشامسي في دفع الجلة بحلوله ثالثاً بمسافة 8.08 متر بمجموع 485 نقطة، وأضاف محمد خليفة المزروعي، «تصنيف F53 » الميدالية البرونزية الرابعة، بحلوله في المركز الثالث لمسابقة 100 متر كراسي متحركة، بعد منافسة قوية مع لاعبين من تصنيفات أعلى منه، إلا أنه نجح في التغلب عليهم بنظام «البوينت سيستم»، ليبلغ منصة التتويج، ويرفع رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات، بعد برونزية رمي الرمح التي سجلها زميله راشد الزيودي في افتتاح المنافسات أمس.



وتم تتويج أصحاب الميداليات بحضور ناصر سالمين سالم بادعام الإداري في شؤون الاتحادات والشؤون الفنية في اللجنة الأولمبية الوطنية، المشرف على وفد الإمارات في منطقة وهران التي تستضيف منافسات ألعاب القوى والسباحة، وتامر عزالدين اختصاصي الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة وممثل الهيئة في الدورة.

وأكد بادعام أن «الرباعية البرونزية» بداية طيبة تمثل دافعاً يحفز بقية اللاعبين على إحراز المزيد من الإنجازات، معرباً عن ثقته في أن الميداليات الذهبية قادمة في الطريق، ومشيراً إلى أن ما تحقق دليل على أن الاتحادات تعد لاعبيها لخوض الاستحقاقات الدولية والدورة العربية بالجزائر على وجه الخصوص.

وأسفرت منافسات ألعاب القوى للأسوياء أسفرت عن تأهل العداء محمد النوبي إلى نهائي مسابقة 100 متر عدواً، بينما ودع محمد الحمادي وسلطان عبدالله المنافسات، وقال النوبي: وصولي إلى النهائي جيد ولم يكن سهلاً، قياساً على ارتفاع مستوى المنافسين، وأخوض النهائي طامحاً لتحقيق رقم دولة، أو رقم شخصي جديد.

وتتواصل مشاركة وفدنا يوم الخميس في السباحة وألعاب القوى، فيما يستهل منتخب الكرة الطائرة للسيدات في مواجهة صعبة مع الجزائر في أولى مبارياته بالبطولة، ثم يواجه قطر يوم الجمعة، وتونس والأردن في ختام الدور التمهيدي.

ويخوض منتخب الريشة الطائرة أولى منافساته الجمعة، عبر المشاركة في فئتي الزوجي والفردي، وتضم قائمة المنتخب 8 لاعبين ولاعبات هم عبدالعزيز يحيى، ومحمد علي، وحامد المزروعي، وناصر الصايغ، وغدير الطاهري، ومريم البلوشي، وفرح الحجي، وهند الهلالي.

ويواصل منتخب شاب للجودو مشاركته في الدورة لليوم الثاني على التوالي، عبر الثنائي خليفة الحوسني في وزن تحت 81 كيلو جراماً، ومنصور عبدالرحمن فوق 100 كيلو جرام، ويستهل منتخب أصحاب الهمم منافسات كرة السلة على الكراسي مشواره بمواجهة فلسطين، وتضم المسابقة 5 دول، هي الإمارات والسعودية والجزائر وليبيا وفلسطين، ويتأهل إلى نصف النهائي الأربعة الأوائل.



وتضم قائمة أسماء اللاعبين المشاركين مع منتخب كرة السلة على الكراسي، طارق الياسي قائد المنتخب، ومحمد الزرعوني، وإبراهيم سالم، ومحمد الحبسي، ومحمد الحامد، وجاسم النقبي، وجمال البدواوي، وعبدالله الغافري، وفيصل الحوسني، وعبدالعزيز كمزاري، وعبدالله الغافري.

ووصل منتخبا الشطرنج وأصحاب الهمم لكرة السلة على الكراسي المتحركة إلى الجزائر،

ويستهل منتخب الشطرنج مشواره في البطولة يوم الخميس في قسنطينة، فيما يخوض منتخب أصحاب الهمم أول مبارياته أمام فلسطين في مدينة تيبازة.

وأقيم على هامش دورة الألعاب العربية في الجزائر الاجتماع الـ 39 للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بحضور سلطان بن مجرن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية رئيس وفد الدولة المشارك في «ألعاب الجزائر»، وتم الإعلان خلال عن استضافة السعودية للنسخة المقبلة لدورة الألعاب العربية عام 2027.

وأعرب سلطان بن مجرن عن سعادته الكبيرة بمشاركة الإمارات الأشقاء العرب في العرس الرياضي العربي التي تحتضنه الجزائر بعد غياب 12 عاماً لدورة الألعاب العربية.