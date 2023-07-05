أبوظبي تستضيف السباق الختامي لـ«فورمولا-1» نسخة 2024 يوم 8 ديسمبر

برلين (د ب أ)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، عن جدول سباقات العام المقبل، الذي يشهد 24 سباقاً، حيث سيتم إقامة 3 سباقات يوم السبت، من بين عدة تغييرات أخرى سوف يشهدها الموسم المقبل للمسابقة.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم في 2 مارس 2024 بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى، فيما سيختتم بسباق جائزة الإمارات في الثامن من ديسمبر من العام المقبل في العاصمة أبوظبي.

وللمرة الأولى منذ عام 1985، سوف يشهد الموسم القادم، إقامة سباق للجائزة الكبرى في يوم آخر غير الأحد، من بينها سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى في 18 نوفمبر 2024، الذي سيكون ضمن 3 سباقات سوف تُقام يوم السبت، مع سباقي البحرين والمملكة العربية السعودية أيضاً.

وتقرر اتخاذ هذا القرار تجنباً لإقامة سباق الجائزة الكبرى السعودي في شهر رمضان، حيث يبدأ الشهر الفضيل يوم الأحد الموافق العاشر من مارس المقبل، بعد يوم واحد من إقامة السباق السعودي.

وتم تغيير مواعيد 3 سباقات أخرى خلال العام المقبل، حيث تخطط اللجنة المنظمة للبطولة «للتحرك نحو إقليمية أكبر للتقويم، وتقليل الأعباء اللوجستية وجعل الموسم أكثر استدامة».

وتقرر تغيير موعد سباق الجائزة الكبرى الياباني من سبتمبر إلى أبريل، وسوف تنتقل الفرق الآن من أستراليا إلى اليابان ثم إلى الصين «لتحسين ظروف السفر»، وينتقل سباق جائزة أذربيجان الكبرى من أبريل إلى سبتمبر، قبل أن يتم إقامة السباق التالي في سنغافورة، بينما يتحول سباق جائزة قطر الكبرى من أكتوبر إلى عطلة نهاية الأسبوع في ديسمبر، وذلك بعد إقامة سباق جائزة لاس فيجاس وقبل انطلاق سباق أبوظبي.

وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: «نريد أن نجعل المشهد العالمي لفورمولا-1 أكثر كفاءة من حيث الاستدامة البيئية وأكثر قابلية للقائمين الذين يداومون على السفر في ظل تكريسهم الكثير من وقتهم لرياضتنا».