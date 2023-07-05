3 «ذهبيات» لأبطال الإمارات في «أرمينيا الوطنية للجو جيتسو»

يريفان (وام)

واصل لاعبو الإمارات انتصاراتهم وإنجازاتهم خارج الحدود، بحصدهم 3 ميداليات ذهبية في بطولة أرمينيا الوطنية للجو جيتسو، والتي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJp) للمرة الأولى في أرمينيا، بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 18 دولة حول العالم.

وتألق أبطال الإمارات في المواجهات التي أقيمت على صالة داينامو الرياضية بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، وأظهروا تصميماً كبيراً على الفوز بالذهب، وتمكن اللاعب سلطان الحوسني من إحراز المركز الأول في وزن 77 كجم للحزام البني في منافسات البدلة، في حين فاز سلطان العويس بذهبية وزن 62 للحزام البني من دون بدلة، وتوج عبد الله الجنيبي بذهبية الحزام البنفسجي لوزن 85 كجم في منافسات البدلة.

وعلى صعيد الدول، تمكنت الدولة المستضيفة «أرمينيا» من تصدر قائمة المنتخبات برصيد 141700 نقطة، تلتها إيران في المركز الثاني برصيد 88600 نقطة، ثم روسيا في المركز الثالث برصيد 72700 نقطة، وحصدت أكاديمية «ليجاس» الأرمينية المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الأكاديميات برصيد 79800 نقطة، وتلتها أكاديمية أرتيه سواف الإيرانية برصيد 28900 نقطة.

وعبر البطل سلطان الحوسني، عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، موجهاً رسالة شكر لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو وقال: «أشكر عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وكذلك رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسوAJP على تنظيم هذه البطولات المميزة، وتوفير الفرصة للمحترفين للتنافس وإبراز مهاراتهم».

وأضاف: «تحقيق الذهبية للمرة الثانية على التوالي يعكس استدامة تفوق أبناء الإمارات وقدرتهم على الابتكار والتألق في رياضة الجو جيتسو، وحصولي على المراكز الأولى في بطولتي البدلة ومن دون بدلة الأخيرتين، يترجم قدرتي على التكيف مع التحديات كافة في المنافسات محلياً ودولياً».

وأوضح أن الأمر لن يتوقف على المشاركة في البطولات كلاعب وإنما بفضل معرفته العميقة باللعبة ومهاراتها الفنية، فإنه يمتلك الإمكانات اللازمة ليصبح حكماً محترفاً في الجو جيتسو. وقال: «ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أواصل التعلم والاجتهاد في هذا المجال، وأحرص على المشاركة في الورش التدريبية، وأتابع تطورات القوانين في عالم الجو جيتسو».

على صعيد متصل، وفي نزالات من دون البدلة التي تعد من أصعب التحديات في رياضة الجو جيتسو، فقد استطاع اللاعب الإماراتي سلطان العويس تصدر قائمة التصنيف الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسوAJP في منافسات من دون بدلة للحزام الأسود بعد حصوله على 4600 نقطة حتى الآن.

وفي هذا الصدد، قال العويس: «تصدر قائمة تصنيف رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP في منافسات من دون بدلة للحزام الأسود فئة المحترفين لم يأت مصادفة، بل نتيجة جهود كبيرة وتدريبات مستمرة لسنوات عديدة، نعم كانت هناك لحظات وتحديات قوية خلال بطولات ومنافسات الرابطة، لكني أصررت على تطوير مهاراتي وبناء قوتي البدنية والذهنية».

وأضاف: «خلال عطلة عيد الأضحى لم يكن هناك وقت للراحة بالنسبة لي بل كنت دائماً أسعى للتحسين والتطور، وقد انضممت إلى معسكر تدريبي في النرويج، كنت أعمل وأتدرب بشكل مستمر يومياً، وتمكنت من المشاركة في بطولة أرمينيا الوطنية، وحصلت على ذهبية من دون بدلة وفضية منافسات البدلة عن فئة الحزام البني».

وعبَّر عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز، وقال: «أود أن أشكر المدربين وزملائي على دعمهم وتشجيعهم الذي كان له دور كبير في وصولي إلى هذا النقطة.. أعدكم بأنني لن أتوقف هنا، بل سأستمر في التطور والتحسين ومواصلة تحقيق النجاحات للحفاظ على الصدارة الدولية، شكراً لكل من ساندني وآمن بقدراتي، وسأظل أعمل بكل قوة وعزيمة لأقدم أفضل أداء».