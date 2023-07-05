شرودر يشيد بجدية لاعبي «الزعيم»



معتز الشامي (دبي)



أشاد الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين بجدية اللاعبين في التدريبات، قبل السفر إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل، لبدء المعسكر الخارجي حتى 29 يوليو الجاري، ويشهد خوض 4 تجارب متدرجة المستوى، ووديتين في 6 و11 أغسطس المقبل، عقب العودة إلى الدولة.

وأبدى المدرب سعادته بكل ما تم توفيره لبدء الموسم ومراحل التحضيرات، من إدارة النادي، سواء من حيث الصفقات ومتطلبات الجهاز الفني.

وبدأ اللاعبون في التدريبات الداخلية خلال اليومين الماضيين، قبل منحهم راحة أمس، ومثلت انطباعات أولى أكثر من إيجابية، أشاد بها شرودر الذي قال: «أشعر بالراحة والسعادة لبداية المهمة وقيادة تدريبات «الزعيم»، وانطباعي رائع عن اللاعبين في أول حصتين تدريبيتين، ومتعطش للقاء الجماهير في أول مواجهة رسمية».

وأعرب المدرب الهولندي عن سعادته بلقاء اللاعبين، وبداية مهمة قيادة الفريق، من خلال الحصص التدريبية، وقال: «الأمور تمضي بالصورة المطلوبة، والجميع يدركون طبيعة الطقس الحار في هذا الوقت من العام، غير أن لاعبي العين يملكون عقلية جيدة، ويفضلون الأسلوب التدريبي المتبع حالياً، وانطباعي رائع في أول تدريبين عن الجميع».

وأضاف: «نعود إلى التدريبات يوم الخميس، قبل مغادرة البعثة إلى إسبانيا الجمعة، وفور وصولنا نؤدي حصة تدريبية مسائية، قبل الانخراط في البرامج التدريبية بالمعسكر».

وقال شرودر: «أدرك جيداً أن الجماهير سعداء بعودة الفريق إلى التدريبات، كما أننا نتطلع إلى رؤيتهم قربياً من على المدرجات في أول مباراة رسمية للفريق، ونأمل جميعاً من جهاز فني ولاعبين برؤية جماهير العين في الملعب».

وخطفت الصفقات الجديدة الأنظار بشدة في أول حصتين تدريبيتين، وهم الروماني عمير أتزيلي والأوروجوياني كاكو، بالإضافة إلى النيجيري ساركي.

ويعول الجهاز الفني للعين على جميع اللاعبين في المعسكر الخارجي، حيث تم منحه ميزة إضافية عبر توفير لاعبي فريق الرديف، حيث تغادر البعثة على متن طائرة خاصة إلى إسبانيا، وتضم البعثة لاعبي الفريق الأول والرديف، حتى يقف على جميع العناصر المتاحة، بما يخدم تشكيلة الفريق.