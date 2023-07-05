24.7 مليون درهم جوائز أهم 3 أمسيات في «كرنفال دبي»



محمد حسن (دبي)



كشف نادي دبي لسباق الخيل، تفاصيل «كرنفال سباقات دبي 2023- 2024»، والذي ينطلق في نوفمبر المقبل بمضمار ميدان، وتمت هيكلته بصورة جديدة لمواكبة التطور والابتكار المتسارع للأنشطة كافة في دبي، والمكانة المتميزة لها بوصفها مركزاً عالمياً للسباقات.

وأوضح اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، الملامح العامة للكرنفال، من حيث عدد وتوزيع وتصنيفات السباقات ومداها الزمني وجوائزها المالية، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية التي تهم أصحاب الخيول والإعلام.

وتحدث خلال المؤتمر الافتراضي أيضاً أروين شاربي، مستشار السباقات بنادي دبي لسباق الخيل، وستيفاني كولي، مديرة السباقات الدولية بالنادي، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بسباقات الخيول.

وكشف العظب عن زيادة بنسبة 27% في قيمة جوائز سباقات الكرنفال، فيما تحافظ أمسية كأس دبي العالمي على جوائزها المالية المعروفة، والتي تبلغ قيمتها 30.5 مليون دولار، وقال إن الحد الأدنى لجوائز السباقات للخيول المبتدئة في الكرنفال ستكون 165 ألف درهم، وترتفع إلى أكثر من مليون درهم لسباقات الفئات، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية لأهم ثلاث أمسيات في الكرنفال 24.7 مليون درهم.

من جانبه، قال أروين شاربي إن هيكلة الكرنفال جاءت لتتواءم مع التغييرات في المنطقة، حيث تم دمج الموسم المحلي وكرنفال كأس دبي العالمي في موسم واحد هو كرنفال سباقات دبي، مشيراً إلى أن كل السباقات الكبرى وسباقات الفئات تظل كما هي، وكذلك أمسية كأس دبي العالمي.

وقال: «يشتمل البرنامج على 15 أمسية للسباقات، في كل أمسية 9 أشواط، وكلها يوم الجمعة ما عدا سوبر ساترداي وأمسية كأس دبي العالمي، ويشهد الموسم زيادة في السباقات العشبية، فضلاً عن تخصص سباقين للمهرات والمهرات عمر ثلاث سنوات».