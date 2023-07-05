«الحكام الآسيوية» تعتمد تأسيس مجموعة عمل الفيديو

أبوظبي (الاتحاد)



شارك سالم علي الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، في الاجتماع الأول للجنة للدورة 2023-2027، والذي عُقد في مقر الاتحاد القاري بماليزيا.

وصادقت اللجنة على تأسيس مجموعة عمل حكام الفيديو المساعدين للنخبة، حيث ستكون مهمتها ضمان الارتقاء بحكام تقنية الفيديو، عبر عملية صارمة ودقيقة من الفعاليات، قبل تعيينهم في بطولات الاتحاد الآسيوي.

وناقش الاجتماع النسب المخصصة للحكام الدوليين في الاتحادات الوطنية الأعضاء لعامي 2025 و2026، وكذلك تعيينات أعضاء اللجنة الفرعية لتعيين الحكام في الدورة 2023-2027، كما اطلعت على ملخص تعيينات الحكام في البطولات السبع التي قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيمها منذ أكتوبر الماضي.

واستعرضت اللجنة مشاركات حكام من قارة آسيا في إدارة مباريات في نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، وكأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً 2022 في الهند، ومباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022 في قطر.