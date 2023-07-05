الخميس 6 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الحكام الآسيوية» تعتمد تأسيس مجموعة عمل الفيديو

«الحكام الآسيوية» تعتمد تأسيس مجموعة عمل الفيديو
5 يوليو 2023 17:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»


شارك سالم علي الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، في الاجتماع الأول للجنة للدورة 2023-2027، والذي عُقد في مقر الاتحاد القاري بماليزيا.
وصادقت اللجنة على تأسيس مجموعة عمل حكام الفيديو المساعدين للنخبة، حيث ستكون مهمتها ضمان الارتقاء بحكام تقنية الفيديو، عبر عملية صارمة ودقيقة من الفعاليات، قبل تعيينهم في بطولات الاتحاد الآسيوي.
وناقش الاجتماع النسب المخصصة للحكام الدوليين في الاتحادات الوطنية الأعضاء لعامي 2025 و2026، وكذلك تعيينات أعضاء اللجنة الفرعية لتعيين الحكام في الدورة 2023-2027، كما اطلعت على ملخص تعيينات الحكام في البطولات السبع التي قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيمها منذ أكتوبر الماضي.
واستعرضت اللجنة مشاركات حكام من قارة آسيا في إدارة مباريات في نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، وكأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً 2022 في الهند، ومباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022 في قطر.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
ماليزيا
آخر الأخبار
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
تقرير: أميركا ستزود أوكرانيا بنوع جديد من السلاح
اليوم 21:19
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
الرياضي
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
اليوم 21:14
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
الإمارات
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
اليوم 21:00
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
الرياضي
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
اليوم 21:00
زهور وشعارات في المكان الذي قتل فيه الشاب نائل
عربي ودولي
القضاء الفرنسي يمدّد حبس الشرطي قاتل الشاب نائل
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©