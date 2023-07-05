تذاكر مجانية لبطولة «دي بي ورلد العالمية»



دبي (الاتحاد)



أصبحت تذاكر الدخول العامة المجانية لبطولة جولة دي بي ورلد للجولف في دبي، متاحة الآن للحدث الختامي لموسم جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وهي البطولة الخامسة والأخيرة من سلسلة رولكس، وتقام في نادي عقارات جميرا للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

تحتفل البطولة ذات المستوى العالمي بمرور 15 عاماً على انطلاقها، وتعد بتقديم إثارة وترفيه لا مثيل لهما، من خلال العرض المعروف باسم «أعظم اللاعبين على وجه الأرض»، حيث يشارك أفضل 50 لاعباً في موسم جولة دي بي ورلد للتنافس في ملعب الأرض «إيرث» المرموق في دبي.

مع بقاء أقل من 150 يوماً، يمكن للجماهير مرة أخرى توقع مشاهدة الدراما التي تزداد ترقباً مع وصول «السباق إلى دبي» بالتعاون مع رولكس إلى الختام الدراماتيكي المعتاد في الإمارات.

بعد الحضور بأعداد قياسية في نهاية الأسبوع في العام الماضي، أصبحت تذاكر الدخول العامة المجانية متاحة موقع dpwtc.com، مع وجود مجموعة من خيارات الضيافة المبكرة التي تناسب جميع عشاق الجولف، وشاليه البطولة التي يوجد عليها طلب سريع للشراء.

دخل بطل الماسترز جون رام التاريخ في العام الماضي 2022، عندما أصبح أول لاعب يحقق 5 ألقاب من سلسلة رولكس، بعدما تُوج بلقب بطولة جولة دي بي ورلد للمرة الثالثة «رقم قياسي»، وفي الوقت نفسه توج روري ماكلروي بالمركز الأول في ختام موسم جولة دي بي ورلد للمرة الرابعة، ورفع كأس «هاري فاردون» للمرة الأولى منذ سبع سنوات بعد حصوله على المركز الرابع في البطولة الختامية في دبي.

تقدم بطولة جولة دي بي ورلد أيام منافسات رائعة للجميع، حيث تجمع بين لعبة الجولف ذات المستوى العالمي ومجموعة من الأنشطة والتجارب المثيرة، تتضمن القرية النابضة بالحياة أجواءً لا تصدق، وتتميز بأنشطة مخصصة للأطفال، ودروس جولف مجانية لجميع الأعمار، واحتفالات بيوم السيدات، وعروض الترفيه، والشاشات الكبيرة لتحسين تجربة المشاهدة، والمشاركة في أنشطة رياضية متنوعة.

قال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط: «يسعدنا الإعلان عن بدء مبيعات التذاكر لبطولة جولة دي بي ورلد 2023، وقمنا بإعداد تجربة استثنائية للجماهير، من خلال مجموعة واسعة من العروض التي يمكن الوصول إليها للجميع عبر تذاكر الدخول العامة المجانية، ولأولئك الذي يسعون لقضاء يوم بتجربة غامرة بالخارج، تتوفر مجموعة من التذاكر المتميزة التي تمنح الوصول إلى وسائل الراحة والخدمات المحسنة والمتوفرة للشراء أيضاً».

وأضاف: «أصبح حدث سلسلة رولكس هذا من الأحداث البارزة في روزنامة رياضة الجولف، ومتحمسون لجمع أفضل اللاعبين على وجه الأرض لعرض مواهبهم مرة أخرى في دبي».

وقال دانيال فان أوترديك، رئيس الاتصالات لمجموعة دي بي ورلد: «فخورون للغاية بشراكتنا مع جولة دي بي ورلد، وندهش من نمو وتطور بطولة جولة دي بي ورلد دائماً، وبوصفها حدثاً عالمياً حقاً، تجمع بطولة جولة دي بي ورلد أفضل اللاعبين معاً من جميع أنحاء العالم، وتقدم يوماً استثنائياً في الخارج لجميع أفراد الأسرة، إنه أحد الأحداث المرتقبة للغاية في الروزنامة، وتعزز مكانة دبي مركزاً رياضياً عالمياً».