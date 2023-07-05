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الرياضي

الجرمن: «البرتقالي» يشعر بحجم «التحدي»

الجرمن: «البرتقالي» يشعر بحجم «التحدي»
5 يوليو 2023 17:00

عجمان (وام)
أكد خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن إدارة ناديه تشعر بالتحدي الذي ينتظر الفريق الأول لكرة القدم وهو يدشن برنامج إعداده للموسم المقبل، بعد النتائج المتميزة التي حققها الفريق الموسم الماضي وتحفزه على المحافظة على نفس المستوى على أقل تقدير.
وكان فريق كرة القدم بنادي عجمان، قد حقق أفضل ترتيب له في عصر الاحتراف، خلال دوري المحترفين في نسخته الأخيرة، بعدما أنهى المسابقة في المركز السادس، علاوة على تأهله إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في نسختها الأخيرة.
ووجه مجلس إدارة نادي عجمان شكره إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان على الاهتمام الذي يوليه للنادي، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الرئيس الفخري للنادي، نظير الدعم والمتابعة المستمرة طوال السنوات الماضية.
وأوضح مجلس إدارة النادي أن هذا الدعم كان له الأثر الإيجابي الكبير في الاستقرار الإداري، وانعكس إيجاباً على دور النادي في مختلف الأنشطة الرياضية وفي مقدمتها كرة القدم التي حقق فيها الفريق نتائج جيدة تجعل إدارة النادي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس النادي، أكثر حرصاً على السير في طريق النجاحات مستقبلاً.
وأكد الجرمن أن دعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، كان مؤثراً على مر السنوات الماضية وساعد النادي في كل ما تحقق من نجاحات.
وبدأ فريق عجمان، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج إعداده للموسم الجديد، والتي تتضمن الفحوصات الطبية والإعداد البدني، ضمن ثلاث محطات وضعتها إدارة النادي إعداداً للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، ويعقبها السفر إلى ألمانيا لخوض معسكر إعداد خارجي، قبل العودة إلى الدولة في الثاني من أغسطس المقبل، وبدء المرحلة الثالثة والأخير من الإعداد للموسم.

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