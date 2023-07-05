النصر ينتعش في «الميركاتو الصيفي»



علي معالي (دبي)



أصبح محمد جمال اللاعب رقم 7 في قائمة المنضمين حديثاً إلى النصر، قادماً من الجزيرة، استعداداً للموسم الجديد، والثالث بين الصفقات المحلية، وسبقه محمد جمعة حارس مصفوت، والمدافع يوسف العامري من خورفكان، و«الرباعي الأجنبي» المكون من المهاجم سيدرك باكامبو «أولمبياكوس اليوناني»، والجناح الأيمن يوري ميديروس «براجا البرتغالي»، ولاعب الوسط كيفن أجوديلو «سبيزيا الإيطالي»، والمدافع جوستافو أليكس «الشارقة».

وقامت إدارة الكرة بالنادي بتجديد عقود عبدالله التميمي، وخالد جلال، وحمدان الكمالي، وعبدالعزيز صنقور، إضافة إلى استمرار المغربي عادل تاعرابت، والبوسني سمير ميميشفيتش مع بوكامبو ويوري وكيفن، وجلوبير ليما وعبدالله توريه ومعهما حالياً جوستافو أليكس.

وبهذا العدد تنتعش كتيبة «العميد» بعدد جيد من اللاعبين، وهو الأكبر حتى الآن بين أندية «دورينا» في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يبحث النصر عن الاستعداد القوي، واختيار العناصر المناسبة استعداداً للموسم الذي تحاول فيه إدارة النادي تهيئة كل العناصر أمام المدرب الصربي جوران توفيجزيتش، والمنتقل حديثاً هو الآخر لتدريب الفريق، قادماً من نادي عجمان.

وقبل انطلاق المران الأول للفريق، حرصت مجلس إدارة شركة الكرة على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني، للتهنئة ببدء الاستعداد للموسم، ورحبت أيضاً بكل العناصر المنضمة إلى قائمة النصر، فضلاً عودة «الثنائي» المعار خلال الموسم الماضي، وهما محمد عبدالرحمن، وعبدالله عباس.

يستمر الفريق في تدريباته اليومية حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي الذي تحدد له 14 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس المقبل في هولندا، ويخوض خلاله «الأزرق» ما بين 4 إلى 5 مباريات ودية متدرجة مع فرق متدرجة المستوى، وبعد العودة إلى دبي يخوض النصر مباراة ودية محلية أخيرة قبل بداية الموسم.