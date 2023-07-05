«الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو» تنطلق الجمعة



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف صالة مبادلة أرينا في أبوظبي يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية في فئات البراعم والناشئين والشباب والهواة والكبار والأساتذة.

وتنطلق البطولة التي تقام من 7 إلى 9 يوليو الجاري، بمنافسات فئة الأطفال والبراعم والأشبال من عمر «4 إلى 13» في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الشباب والأساتذة، ويتنافس لاعبو فئتي الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «تعتبر بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو من أهم البطولات ضمن أجندة الاتحاد، ويتطلع إليها بشغف محبو هذه الرياضة، وتواكب البطولة خطط ورؤية الاتحاد على صعيد الكشف عن المواهب في الفئات السنية الصغيرة، وذلك من خلال تخصيص يوم من منافساتها لفئة البراعم الذين يمثلون حجر الزاوية في تطوّر اللعبة بالدولة والعالم».

وأضاف: «توفر البطولة منصة مثالية تجذب مجموعة من أبرع لاعبي العالم من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، والذين يحرصون على تقديم أفضل ما لديهم من إمكانات تؤهلهم للتحدي من أجل اعتلاء منصة التتويج، فضلاً عن تقديم تجربة متميزة من الحماس والتشويق تنتظرها بشغف جماهير هذه الرياضة».

وأكّد البطران أن البطولة تؤهل اللاعبين للاستعداد بشكل مثالي لما هو قادم من استحقاقات عالمية بارزة، على رأسها النسخة الخامسة عشر من بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين في نوفمبر المقبل.

ونوّه البطران بالدور الكبير للأسر والعائلات في تشجيع أبنائها وبناتها على ممارسة الرياضة، وحثهم على الاستفادة القصوى من خطط وبرامج وبطولات الاتحاد التي تسهم في صقل مواهب اللاعبين وإعدادهم بالشكل الأمثل لاحتراف الجو جيتسو، لافتاً إلى أن التواجد الجماهيري يسهم في تعزيز تكامل المشهد الفريد الذي تعكسه بطولاتنا المحلية والدولية.

من جانبه، قال رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو:

«تحظى البطولة بأهمية كبرى، كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، مما يُمكن اللاعبين من تبوء مكانة متقدمة بين أفضل اللاعبين خلال الموسم، والتأهل للمنافسة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، بجانب فرصة الوقوف على السجادة الحمراء لجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو في ختام الموسم».

وأضاف: «يحصل صاحب المركز الثاني على 800 نقطة، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 600 نقطة، ونلاحظ أن الفارق بين المركز الأول والثالث هو 400 نقطة، لذلك نجد أن الحافز كبير جداً للاعبين للمشاركة في أكبر عدد ممكن من البطولات».

وحول مشاركته في البطولة، قال البرازيلي بيرناردو مورايس من نادي الإمارات للجو جيتسو، والذي ينافس في فئة المحترفين وزن 62 كجم: «تأتي البطولة في مرحلة مهمة من الموسم الرياضي، تتيح لنا الوقوف على آخر استعداداتنا وتحضيراتنا، وما نتمتع به من جاهزية لخوض أقوى المنافسات في الربع الأخير من العام الجاري، خصوصاً أن بطولة الإمارات الوطنية تجمع نخبة من اللاعبين المحترفين، وبالتالي تمنحنا فرصة الاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات، لتطوير الجوانب الفنية والبدنية والتحضير المثالي للاستحقاقات المقبلة».