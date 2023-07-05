أكاديمية زايد للكريكيت تستعد للموسم الجديد



أبوظبي (الاتحاد)



تستعد أكاديمية زايد للكريكيت لموسم 2023-2024، والذي يبدأ 4 سبتمبر في أبوظبي كريكيت سبورتس هب، مع برنامج تدريبي مدته 12 أسبوعاً للفصل الأول، وتم توسيع برامج أكاديمية زايد للكريكيت، حيث تعمل الآن الأكاديمية 7 أيام في الأسبوع.

وقال مات باوتشر، الرئيس التنفيذي لأبوظبي كريكيت سبورتس هب: «نقوم بزيادة برامجنا لجذب المزيد من الرياضيين الموهوبين في رياضة الكريكيت، سواء كانوا فتيات أو فتياناً، ابتداءً من المستويات الصغيرة، ونحرص على تأهيل اللاعبين المتميزين في مواهبهم وطموحاتهم وتمكينهم لزيادة فرصهم في الانضمام وتمثيل فريق أبوظبي وفرق الإمارات».

وقال: «نضمن لأعضاء أكاديميتنا الحصول على تدريب عالمي المستوى وأفضل الفرص في اللعب والمنافسة، وقامت أكاديمية زايد للكريكيت بتحسينات كبيرة خلال العام الماضي، والآن لديها برنامج مسار واضح ومنظم تماماً للفتيان والفتيات، ابتداءً من سن 6 سنوات حتى سن الـ19، وعملنا على ضبط مسار الأداء الخاص بنا، لضمان توفير بيئة تركز على المجتمع وتحقق المتعة للجميع في المقام الأول».

وأضاف: «سعدنا للغاية بالنجاح الذي شهده العام الماضي، حيث شارك أكثر من 250 طالباً، بما في ذلك 25 فتاة في لعب الكريكيت في أكاديمية زايد للكريكيت، وتم توسيع برنامجنا للفتيات، بهدف إنشاء فريق يمثل العنصر النسائي في حملة فريق أبوظبي بحلول نهاية العام المقبل».

أصبحت أكاديمية زايد للكريكيت مؤسسة مرموقة في الإمارات كأكاديمية كريكيت رائدة، تم التأكيد على ذلك في الموسم الماضي، من خلال إطلاق أبوظبي كريكيت سبورتس هب لبرنامج مسار اللاعب، الذي يوفر للاعبي العاصمة مساراً للكريكيت من التأسيس إلى التأهيل للالتحاق بفرق المنتخبات الوطنية.

وتمكن العديد من لاعبي الأكاديمية بمختلف الفئات العمرية من تمثيل الإمارات، منهم إيثان دي سوزا - وهو لاعب يبلغ 17 عاماً بدأ في أكاديمية زايد للكريكيت منذ سن السابعة، الذي قدم أداءه الأول في فئة الأقل من 19 عاماً في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يتم اختياره لينضم إلى منتخب الإمارات، قام إيثان الذي أصبح الآن نموذجاً رياضياً محلياً ملهماً، بأدائه المبهر في مواجهة فريق ويست إنديز، قبل أن تتم دعوته للمشاركة في تصفيات التأهيل لكأس العالم للاتحاد الدولي للكريكيت في زيمبابوي.