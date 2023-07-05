الخميس 6 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخب قفز الحواجز يشارك في بطولة بلجيكا الدولية

منتخب قفز الحواجز يشارك في بطولة بلجيكا الدولية
5 يوليو 2023 15:30

أبوظبي (وام)
يشارك منتخب الإمارات لقفز الحواجز في بطولة بلجيكا الدولية «فئة النجمتين»، المقررة من 13 إلى 15 يوليو الجاري، ضمن برنامجه الإعدادي لأولمبياد باريس 2024، والمتزامن مع معسكره الحالي في ألمانيا.
يقام المعسكر في ألمانيا بدعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإدارة وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
وتعتبر هذه المشاركة هي الثانية للمنتخب بعد فوزه مؤخراً بلقب بطولة «بيلبيرقن الدولية» في هولندا «فئة النجمة»، والتي شهدت تتويج الفارس سالم السويدي بالمركز الأول وحميد المهيري بالمركز الثاني.
ويتابع فرسان قفز الحواجز برنامجهم الإعدادي المقرر من المدرب خالد العيد في معسكر ألمانيا، ضمن الاستعداد المتدرج الذي ينتهي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس.
ويتواجد في معسكر ألمانيا 10 فرسان هم الشيخ علي بن عبد الله القاسمي، والشيخ علي بن جمال النعيمي، وعبد الله محمد المري، وعمر عبدالعزيز المرزوقي، وحميد عبدالله المهيري، ومحمد غانم الهاجري، وعبدالله حميد المهيري، وسالم أحمد السويدي، وعبدالرحمن أحمد أمين ومحمد شافي الرميثي.

أخبار ذات صلة
ألمانيا.. إجلاء آلاف الأشخاص بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية
منتخب «أصحاب الهمم» في فرنسا للمشاركة ببطولة العالم
قفز الحواجز
ألمانيا
بلجيكا
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
تقرير: أميركا ستزود أوكرانيا بنوع جديد من السلاح
اليوم 21:19
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
الرياضي
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
اليوم 21:14
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
الإمارات
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
اليوم 21:00
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
الرياضي
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
اليوم 21:00
زهور وشعارات في المكان الذي قتل فيه الشاب نائل
عربي ودولي
القضاء الفرنسي يمدّد حبس الشرطي قاتل الشاب نائل
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©