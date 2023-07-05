منتخب قفز الحواجز يشارك في بطولة بلجيكا الدولية

أبوظبي (وام)

يشارك منتخب الإمارات لقفز الحواجز في بطولة بلجيكا الدولية «فئة النجمتين»، المقررة من 13 إلى 15 يوليو الجاري، ضمن برنامجه الإعدادي لأولمبياد باريس 2024، والمتزامن مع معسكره الحالي في ألمانيا.

يقام المعسكر في ألمانيا بدعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإدارة وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتعتبر هذه المشاركة هي الثانية للمنتخب بعد فوزه مؤخراً بلقب بطولة «بيلبيرقن الدولية» في هولندا «فئة النجمة»، والتي شهدت تتويج الفارس سالم السويدي بالمركز الأول وحميد المهيري بالمركز الثاني.

ويتابع فرسان قفز الحواجز برنامجهم الإعدادي المقرر من المدرب خالد العيد في معسكر ألمانيا، ضمن الاستعداد المتدرج الذي ينتهي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس.

ويتواجد في معسكر ألمانيا 10 فرسان هم الشيخ علي بن عبد الله القاسمي، والشيخ علي بن جمال النعيمي، وعبد الله محمد المري، وعمر عبدالعزيز المرزوقي، وحميد عبدالله المهيري، ومحمد غانم الهاجري، وعبدالله حميد المهيري، وسالم أحمد السويدي، وعبدالرحمن أحمد أمين ومحمد شافي الرميثي.