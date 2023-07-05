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الرياضي

«الملك» يخوض 5 مباريات في النمسا

«الملك» يخوض 5 مباريات في النمسا
5 يوليو 2023 15:00

 
علي معالي (دبي)

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كشف الشارقة عن برنامج معسكر النمسا، والذي يتضمن خوض 5 مباريات متدرجة المستوى، مع فرق من المجر ورومانيا وأيضاً البطائح، بجانب الفيحاء والأهلي السعوديين.
ويستمر «الملك» في التدريب على ملعبه بـ «الإمارة الباسمة»، فضلاً عن الفحوص الطبي، والتأهيل البدني، قبل السفر إلى فيينا يوم 10 يوليو الجاري.
وانتظم في الفحوص الطبي والتدريبات جميع اللاعبين، باستثناء البوسني بيانيتش الذي حصل على إجازة إضافية، نظراً لانضمامه خلال الفترة الماضية إلى منتخب بلاده، واليوناني مانولاس، فيما تواجد بقية الأجانب، كايو لوكاس، وباكو ألكاسير، وعثمان كمارا، ولوان بيريرا وماركوس ميلوني، إضافة إلى فراس بالعربي «الوافد الجديد»، والذي وجد ترحيباً كبيراً من زملائه بالفريق.
يبدأ الشارقة أولى مبارياته الودية في معسكر النمسا بلقاء ميزوكوفيشدي المجري 16 يوليو، وفي اليوم التالي يلعب مع سيكوريدا، أحد أندية الدرجة الثانية في رومانيا، و25 يوليو مع الفيحاء، وبعدها ب 3 أيام مع البطائح.
ويختتم الشارقة معسكره الخارجي بمباراة قوية مع الأهلي السعودي 31 يوليو، على أن يعود في اليوم التالي إلى أرض الوطن، ويحصل «الملك» على راحة 72 ساعة، ويعقب ذلك التدريبات على ملعبه يوم 4 أغسطس، استعداداً لخوض آخر ودية 8 أغسطس، قبل أن يبدأ مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين» بلقاء اتحاد كلباء.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
المجر
رومانيا
البطائح
الفيحاء السعودي
الأهلي السعودي
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