منتخب «أصحاب الهمم» في فرنسا للمشاركة ببطولة العالم

باريس (الاتحاد)

بعد انتهاء المعسكر التحضيري الناجح الذي أقيم في مدينة «بولو» التركية، توجهت بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى إلى العاصمة الفرنسيّة باريس، من أجل المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية الصيفية «باريس 2024».

هذا وتقام بطولة العالم لألعاب القوى «باريس 2023» في الفترة من الثامن وحتى السابع عشر من يوليو الجاري. حيث يضم برنامج الألعاب 171 حدثاً منها 93 للرجال و77 لفئة السيدات وحدث للفئة المختلطة (رجال وسيّدات)، وسوف يشهد ملعب «شارليتي» فعاليات البطولة، والتي يشارك فيها ما يقارب 1800 لاعب ولاعبة والذين يمثّلون 120 دولة.

ويمثل منتخبنا الوطني في أمّ الألعاب كل من اللاعبين محمد الحمادي، الذي يشارك في سباقات المضمار، مريم الزيودي، التي تشارك في رمي القرص ودفع الجلّة، نورا الكتبي في الصولجان ودفع الجلّة، سارة الجنيبي في دفع الجلة، محمد الكعبي في دفع الجلّة، أحمد نواد في سباقات المضمار، بدر الحوسني في سباقات المضمار، ذكرى الكعبي في دفع الجلّة والصولجان وأحمد الحوسني في دفع الجلّة.

وأكد سيف النعيمي، رئيس البعثة أن ما تم بذله من جهد في الفترة الماضية هو أمر لازم لبلوغ الإنجاز وأن الهدف مما يقوم به اللاعبون، سواء في التدريبات في الملاعب أو التنقلات من المعسكرات الداخليّة والخارجيّة ومن ثم انتهاء إلى البلد المضيف للبطولة، هو الوصول للأداء الذي يليق باسم المنتخب الوطني.

كما أكّد النعيمي على جاهزيّة جميع اللاعبين وذلك بعد وصولهم لباريس واستقرارهم في مقر الإقامة، وكذلك أكد على أن الفريق بالكامل بتمتّع بأفضل حال وجاهزية بدنية لخوض غمار البطولة.

وأضاف النعيمي أن الفريق سيدخل مرحلة وضع اللمسات النهائية قبل البطولة من خلال التدريبات الأخيرة التحضيريّة ما قبل البطولة، بالإضافة إلى حضور الجهاز الإداري والفنّي للمنتخب الوطني الاجتماع الفني للجنة المنظمة لاستعراض التفاصيل النهائية والوقوف على آخر الترتيبات فيما قبل بدء المنافسات، مؤكداً على أن كل الأمور التي تخصّ بعثة منتخبنا الوطني تسير بشكل طيب.