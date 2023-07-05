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كايو كانيدو يعود إلى «زعبيل»

كايو كانيدو يعود إلى «زعبيل»
5 يوليو 2023 13:39

مراد المصري (دبي)
شارك كايو كانيدو في تدريبات الوصل أمس الأول، وهي الأولى له بعد العودة إلى صفوف فريقه السابق، عقب نهاية مشواره الذي استمر لأربع سنوات في صفوف العين، قبل أن يختار الانضمام مرة أخرى كلاعب حر إلى صفوف «الإمبراطور».
وتواجد كانيدو في إجازة صيفية في البرازيل خلال الفترة الماضية، قبل أن يعود ويستهل تدريباته وهو يرتدي القميص رقم 9، بعدما ذهب رقمه السابق رقم 7 إلى علي صالح الذي يتألق به خلال المواسم الماضية، حيث التقى كايو زملاءه السابقين والجدد، والأهم مع المدرب الجديد الصربي ميلوش، الذي يسعى للتعرف على اللاعبين والحكم على قدراتهم من أجل وضع الخطط الفنية خلال المعسكر الذي سيقيمه «الإمبراطور» في سلوفينيا.
والتقى كانيدو عدداً من الجماهير التي تواجدت في ملعب «زعبيل»، قبل التوجه إلى التدريبات في الملعب الفرعي، وعبر عن سعادته بالعودة وحبه لعشاق الفريق، وتطلعه لتقديم أقصى ما في استطاعته للتألق مرة أخرى في صفوف «الفهود».
وسبق أن خاض كانيدو 143 مباراة بقميص الوصل بين عامي 2014 و2019، سجل خلالها 82 هدفاً.

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