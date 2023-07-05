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الرياضي

مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»

مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
5 يوليو 2023 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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شارك الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد كرة القدم، عضو اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي، في اجتماع اللجنة الذي عُقد في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة الدكتور داتو جورتشاران سينج، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
وأكدت اللجنة الطبية في بداية اجتماعها الأول للدورة 2023-2027، على حرص والتزام الاتحاد الآسيوي بأولوية حماية صحة اللاعبين في جميع المنافسات الكروية الآسيوية.
وقررت اللجنة خلال الاجتماع موعد المؤتمر الطبي الثامن للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025 الذي يقام في ماليزيا من 21 إلى 25 يوليو 2025، ويُعد فرصة للتعرف على أحدث التطورات في مجال العلوم والطب الرياضي.
كما تمت المصادقة على عضويات مجموعات العمل المختلفة، واعتماد قواعد وشروط، لضمان تحقيق هذه المجموعات لأهدافها وغاياتها، إلى جانب المساهمة في تطوير كرة القدم، كما صادقت على مشاريع الأبحاث الخاصة بالصحة النفسية للمشاركة في كرة القدم، وهي مواضيع مهمة على صعيد المسابقات.

الإمارات
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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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