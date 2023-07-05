سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»

رأس الخيمة (الاتحاد)



تعاقد نادي الإمارات، مع الحارس سهيل المطوع، قادماً من الوصل، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم المقبل «2023-2024».

وقع المطوع عقده مع «الصقور»، بحضور يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبد الله إبراهيم الطويل نائب رئيس شركة القدم، وثاني سالم الشحي عضو مجلس الإدارة، وعبد الله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم، وسبق أن شارك المطوع «23 عاماً» مع فريق الإمارات على سبيل الإعارة أيضاً موسم 2021-2022، وقدم أداءً متميزاً.

ونال جائزة أفضل حارس مرتين من رابطة دوري المحترفين في الفترة التي دافع فيها عن ألوان «الصقور».

وتقدمت إدارة شركة القدم برئاسة البطران بالشكر إلى إدارة الوصل لتسهيل انتقال اللاعب إلى «الصقور» حتى نهاية الموسم المقبل، كما أشادت باحترافية المطوع ورغبته في الدفاع عن عرين «الأخضر»، مما سهل مهمة انتقاله إلى فريق الإمارات.

من جانبه، أبدى المطوع سعادته بالعودة مرة أخرى إلى نادي الإمارات، حيث لم يتردد لحظة في قبول عرض «الصقور»، لأنه قضى أياماً جميلة مع الفريق، وتقدم بالشكر إلى إدارة النادي لرغبتها الجادة في عودته، وأيضاً الوصل لتسهيل مهمة الإعارة، متمنياً أن يقدم الإضافة لـ «الصقور».

ويذكر أن سهيل المطوع حقق نجاحات عديدة مع المنتخبات المختلفة بداية من الناشئين.