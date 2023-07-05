ميكالي: «الأولمبياد» خطوة على طريق الفرحة الكبيرة للمصريين

القاهرة (د ب أ)

أبدى البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، سعادة بالغة إثر الفوز على غينيا والتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً وأولمبياد باريس 2024.

وتغلب المنتخب الأولمبي المصري على نظيره الغيني 1-0 مساء الثلاثاء، في الدور قبل النهائي ليتأهل إلى النهائي، حيث يلتقي يوم السبت المقبل نظيره المغربي الذي تأهل بالفوز على المنتخب المالي 4-3 بضربات الجزاء الترجيحية، إثر نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة نصف النهائي: «أنا سعيد للغاية، ومؤكد أن الجمهور المصري سعيد للغاية، وهذا كان الهدف الأساسي، المنتخب المصري تأخر لمدة يوم في التجهيز لأنه لعب بعد غينيا في الجولة الختامية، مما أثر على اللاعبين سلبياً وتسبب في إجهادهم، والطقس كان حاراً للغاية، كان علينا تقديم مباراة متوازنة من أجل الفوز دون أن تهتز شباكنا، كما أننا أهدرنا فرصاً كثيرة».

وأضاف: «التأهل للأولمبياد يعد خطوة نحو الحلم الكبير في باريس وهو إحراز ميدالية أولمبية، كما قطعنا خطوة كبيرة على طريق الاحتفاظ باللقب الأفريقي».

وتابع: «الفرص التي سنحت لنا كانت كثيرة للغاية، وبطولة كهذه لابد أن تدار بشكل جيد ومن واقع خبرات، وقد حدث معي ذلك وأنا مدرب لمنتخب البرازيل الأولمبي، لقد استفدت من التجربة البرازيلية في إدارة هذه النوعية من المباريات العصيبة، أهم شيء فيها ألا ترتكب أخطاء تجعلك تستقبل الأهداف، من المهم أن تدير مثل هذه النوعية من المباريات».