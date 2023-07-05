زياش يرد بـ «قدم مكشوفة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



ذكر موقع جول العالمي، أن صفقة انتقال المغربي حكيم زياش «جناح» تشيلسي الإنجليزي، إلى النصر السعودي لم تفشل لعدم تخطيه الكشف الطبي، وإنما بسبب إصابات قديمة في الركبة.

غير أن بعض المصادر القريبة من النجم المغربي، قالت إن السبب الحقيقي لسحب العرض المقدم إليه، هو أن إدارة النصر حاولت تخفيض الراتب المتفق عليه من البداية، ما جعل زياش يرفض الصفقة، مفضلاً البقاء في أوروبا.

وكتب زياش عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام» يقول متعجباً: مشاكل في الركبة، هكذا الأمر؟! وأرفق زياش صورتين الأولى له وعلى وجهه علامات الاستياء، والثانية لقدمين مكشوفتين على أرض الملعب، تظهر من خلالهما ركبتاه.

وأكدت مصادر صحفية إنجليزية، أن زياش الذي تألق مع منتخب المغرب في كأس العالم الأخيرة 2022، أصبح منفتحاً على الاستمرار مع «البلوز» في الموسم الجديد، رغم أنه لم يكن يلعب أساسياً في الموسم المنتهي، وكانت أمامه فرصة للانتقال إلى باريس سان جيرمان في يناير الماضي على سبيل الإعارة، غير أن ناديه الإنجليزي تأخر في إرسال الأوراق والوثائق الضرورية لإتمام الصفقة، ما أدى إلى فشلها.

وبدأ حكيم زياش المولود في 19مارس 1993«30عاماً» مسيرته الاحترافية في هيرنفين الهولندي «2012- 2014»، ثم انتقل إلى تفينتي «2014- 2016»، وخطفه أياكس أمستردام في 2016، وحتى 2020، حيث انتقل بعدها إلى تشيلسي.

ونظراً لأن زياش يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية، كان من حقه اللعب لمنتخبات أي منهما، وبدأ بمنتخبات الشباب الهولندية تحت 19و20 و21 سنة، إلا أنه فضل بعد ذلك اللعب لمنتخب المغرب الأول وطن أسرته، رغم أنه مولود في هولندا.