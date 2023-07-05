ماونت على أبواب «الشياطين» بـ «رسالة وداع»!



مانشستر (رويترز)

ودع ميسون ماونت لاعب وسط إنجلترا جماهير تشيلسي في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليؤكد رحيله عن النادي اللندني، وسط تكهنات بالانتقال إلى منافسه المحلي مانشستر يونايتد.

وذكر موقع ذا أثليتيك أن يونايتد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع ماونت لخمس سنوات مقابل 55 مليون جنيه إسترليني «69.93 مليون دولار»، بجانب 5 ملايين في صورة مكافآت.

وقال ماونت في الفيديو: «نظراً للتكهنات في آخر ستة أشهر، ربما لن تكون هذه مفاجأة لكم، لكن هذا لا يسهل على الإطلاق إبلاغكم بأنني اتخذت قرار مغادرة تشيلسي».

وأضاف: «شعرت بأنكم تستحقون أكثر من مجرد بيان مكتوب، لذا أردت إبلاغكم بشكل مباشر عن امتناني لدعمكم خلال آخر 18 عاماً».

وأضاف: «أعرف أن بعضكم ليس سعيداً بقراري، لكنه القرار المناسب بالنسبة لي في هذه اللحظة بمسيرتي».

وخاض اللاعب البالغ 24 عاماً مباراته الأولى مع تشيلسي في 2017، وسجل بعدها 33 هدفاً، وقدم 37 تمريرة حاسمة في 195 مباراة بجميع المسابقات مع النادي.

وقال ماونت: «التحقت بصفوف تشيلسي في السادسة من عمري، وخضنا الكثير من اللحظات سوياً، والفوز بكأس الشباب وجوائز لاعب العام وكأس السوبر وكأس العالم للأندية، وبالطبع ليلة الفوز بدوري أبطال أوروبا لا تنسى، وأود أن أشكر الأكاديمية لدورها المؤثر للغاية في مسيرتي بعمر صغير، للمدربين الذين تعاملت معهم وللطاقم وكل زملائي الذين أصبحوا أشقاء لي عبر السنين، والأهم أنتم (الجماهير)».

وخاض لاعب المنتخب الإنجليزي 24 مباراة بالدوري الممتاز في الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، لكنه عانى من إصابة بالحوض.