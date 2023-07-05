الريال يخطف «ميسي الجديد» من «البارسا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن ريال مدريد قد نجح في «قلب الطاولة» على برشلونة فيما يتعلق بصفقة الشاب التركي أردا جولر، إذ كشفت صحيفة «ذا أتليتك» النقاب عن أن النادي الكتالوني خسر سباق الفوز بهذا النجم الشاب الذي يشبه في أسلوب لعبه إلى حد كبير، النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي.

واستفاد الريال من كون اللاعب يفضل «الميرينجي» على «البلاوجرانا».

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر تركية مطلعة، إن جولر من المحتمل أن يتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأسبوعين القادمين، حيث ستكون الظروف مناسبة لإنهاء الصفقة، وفي حالة توقيع جولر على عقد نهائي مع الريال، سيكون خامس صفقة لـ «البلانكوس» هذا الصيف، بعد الظهير الأيسر الإسباني فران جارسيا ومواطنه المهاجم إبراهيم دياز، ومتوسط الميدان الإنجليزي جودي بيلينجهام، ورأس الحربة الإسباني خوسيلو ماتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن جولر صفقة رائعة للريال في الحاضر والمستقبل، وسيكون منافساً قوياً للبرازيلي رودريجو في مركز الجناح الأيمن، ويمكنه مواصلة تحسين أدائه وصقل موهبته تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال.

ورغم أن برشلونة سبق الريال بخطوة في المفاوضات وكان في وضع أفضل بالنسبة للفوز بهذا النجم الشاب، إلا أن الريال لم يستسلم واستطاع أن يتقدم عليه، مستفيداً من رغبة اللاعب التي حسمت الأمور.

وكان برشلونة أوفد الأسبوع الماضي نجمه القديم ديكو إلى إسطنبول للتفاوض مع اللاعب ومع ناديه، من أجل الانضمام للبارسا، ولكن جاء اختيار جولر للريال ليفسد محاولات الكتالوني في هذه الصفقة.

وحتى وقت قريب كانت هناك أطراف أوروبية أخرى تسعى لضم هذا الشاب الواعد، مثل أيه سي ميلان وبروسيا دورتموند، ولكنها تراجعت، وانحصرت المنافسة بين قطبي إسبانيا، ليفوز بها في نهاية المطاف نادي العاصمة المدريدية، على حد تأكيد المصادر التركية وصحيفة «ذا أتليتك».

يلعب أردا جولر، المولود في 25 فبراير 2005، مع فناربخشه بالدوري التركي الممتاز في مركز الوسط والوسط المهاجم، ولعب جولر لمنتخب الشباب تحت 17عاماً، بينما انضم إلى المنتخب الأول هذا العام 2023.