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الرياضي

أنشيلوتي مدرباً للبرازيل بداية من «كوبا 2024»

أنشيلوتي مدرباً للبرازيل بداية من «كوبا 2024»
5 يوليو 2023 10:33

 
ساو باولو (أ ف ب) 

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يتولى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمة الإشراف على المنتخب البرازيلي لكرة القدم، اعتباراً من بطولة كوبا أميركا 2024، وذلك وفق ما أفاد مصدر في الاتحاد البرازيلي.
وأعلن الاتحاد البرازيلي في وقت سابق أن مدرب فلوميننزي فرناندو دينيز سيتولى المهمة موقتاً، بانتظار التعاقد مع مدرب دائم.
وسيكمل أنشيلوتي «64 عاماً» العام المتبقي على عقده مع ريال مدريد الإسباني، قبل تولي مهمة الإشراف على «السيليساو»، وقيادته في كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة في يونيو 2024.
ويعتبر أنشيلوتي بين أكثر المدربين نجاحاً في القارة الأوروبية التي أحرز لقب مسابقتها الأهم على صعيد الأندية، أي دوري الأبطال، مرتين مع كل من ميلان «2003 و2007»، وريال مدريد «2014 و2022»، إضافة إلى العديد من الألقاب المحلية، أبرزها الدوري الإيطالي «2004 مع ميلان»، والإنجليزي «2010 مع تشيلسي» والإسباني «2022 مع الريال»، والفرنسي «2013 مع باريس سان جيرمان»، والألماني «2017 مع بايرن ميونيخ».
وسيحل أنشيلوتي بدلاً من تيتي الذي كان مدرباً للمنتخب في مونديال قطر نهاية العام الماضي، قبل أن يرحل بعد خروج «السيليساو» من ربع النهائي على يد كرواتيا، تاركاً المهمة موقتاً لرامون مينيزيس.
وأصدر الاتحاد البرازيلي، الثلاثاء، بياناً قال فيه إن دينيز سيكون مسؤولاً عن الفريق للعام المقبل.
وقال رئيس الاتحاد إدينالدو رودريجيز، في بيان عبر الفيديو: «سيقود فرناندو دينيز المنتخب البرازيلي لمدة عام، وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك بكفاءة كبيرة، كما فعل دائماً خلال مسيرته الاحترافية».
وبدوره، قال دينيز: «إنه حلم وشرف وفخر كبير أن أخدم المنتخب الوطني».
وسيتولى ابن الـ49 عاماً تدريب المنتخب في ست من مباريات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بما في ذلك مواجهة كل من الأرجنتين وأوروجواي.
وتبدأ البرازيل مشوارها في التصفيات في سبتمبر على أرضها أمام بوليفيا ثم خارجها أمام بيرو.

البرازيل
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كوبا أميركا
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