سالم الرميثي: ننتظر من أبطالنا التفوق والإنجاز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مشاركة أبطال الشراع الحديث في دورة الألعاب العربية، والتي تحتضنها الجزائر حتى الخامس عشر من يوليو الجاري تأتي من أجل المنافسة وبقوة على الميداليات والمراكز الأولى في البطولة، وأيضاً لتكون مرحلة إعداد وتحضير قوي للبطولات الأولمبية والدولية القادمة لاحقاً.

وأشاد سالم الرميثي بمشاركة تسعة بحارة من أعضاء المنتخب العشرة من أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، والتي تستمر في إعداد المواهب البحرية الشابة وتجهيزها للمشاركات والألعاب الأولمبية، وقال: أبطالنا قادرون على أن يحققوا مع المنتخب النتائج والمراكز المتميزة في المشاركة الحالية. وشدد سالم الرميثي على القدرات الكبيرة التي يمتلكها المنتخب الشاب حالياً وقدرته على أن يعود بإنجازات قوية من المشاركة في الألعاب العربية، وقال: بدأنا في الشهر الماضي بحصد الميداليات للشراع الحديث في بطولة البارح في البحرين، والتي عدنا منها بسبع ميداليات ملونة وننتظر في هذه البطولة حصاداً أكبر وثماراً أقوى للمشاركة الإماراتية، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية للاهتمام الكبير بمختلف الرياضات. وتغادر بعثة منتخب الإمارات للشراع الحديث إلى الجزائر اليوم، للمشاركة في دورة الألعاب العربية والتي تحتضنها الجزائر في الفترة من اليوم الخامس من يوليو وحتى الخامس عشر من يوليو بطموح الفوز بتحقيق الميداليات والمراكز الأولى في فئات الأوبتيمست والإلكا، ويشارك أبطال أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية مع المنتخب بتسعة بحارة في فئات الشباب والفتيات وهم المواهب الأفضل على مستوى بطولات الشراع الحديث في الفترة الماضية.

وتعد دورة الألعاب العربية في الجزائر بمثابة الإعداد للألعاب الآسيوية، التي ستقام في الصين في سبتمبر القادم والتي تعتبر الألعاب المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويمثل المنتخب الشاب في الشراع الحديث في فئة الأوبتيمست خليفة الرميثي ومحمد مروان المرزوقي ومدية النيادي ومايد آل علي، وفي فئة الإلكا 4 تشارك كاميليا القبيسي ومروة الحمادي فئة الفتيات وفي فئة الشباب يشارك محمد الزعابي ومايد المرزوقي ويشارك في فئة إلكا 6 فتيات الفئة الأولمبية ضحى البشر وفي فئة الإلكا 7 وهي فئة أولمبية أيضاً يشارك عادل خالد، بالإضافة إلى تواجد المدير الفني للمنتخب زهير اللباط والمدربين باتريك وألبرت أحمد.

ويعد منتخب الشراع الحديث المشارك في البطولة من المنتخبات ذات المعدل الصغير في الأعمار، ويشارك وسط طموح كبير لـ14 دولة عربية تحضر عبر منافسات الشراع الحديث بأنواعه، ومن المقرر أن تستمر السباقات الخاصة بالشراع الحديث وبشكل يومي حتى الثالث عشر من يوليو على أن تعود البعثة يوم الخامس عشر من يوليو ختام الألعاب.