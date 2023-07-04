«أبوظبي لألعاب المضرب» يحتفل باليوم العالمي للريشة الطائرة

أبوظبي (وام)

ينظم نادي أبوظبي لألعاب المضرب، اليوم، بطولة «الريشة الطائرة» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تزامناً مع اليوم العالمي لـ«الريشة الطائرة»، والذي يصادف 5 يوليو من كل عام، بالتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأكدت بشرى محمد النجار، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب مشرفة «الريشة الطائرة»، أن الهدف من إطلاق مثل هذه الفعاليات هو نشر اللعبة في المجتمع، ولفت الأنظار إلى أثرها الإيجابي في تعزيز القدرات وتطوير المهارات، وسهولة ممارستها في الأماكن العامة والمغلقة.

وأوضحت النجار أن النادي يتطلع عبر تبني مثل هذه البرامج إلى تعزيز شعبية اللعبة في إمارة أبوظبي، من خلال فعاليات مبتكرة وجذابة، ونشرها في أوساط الفئات الشبابية المختلفة من الذكور والإناث، لاكتشاف المواهب، وتطوير القدرات.