قوى «أصحاب الهمم» تهدي الإمارات أول ميدالية في «ألعاب الجزائر»

مسعد عبدالوهاب وعلي الظاهري (الجزائر)

أهدى منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم، الإمارات، أول إنجاز لها في دورة الألعاب العربية الـ 15 «الجزائر 2023» بإحراز اللاعب راشد الزيودي الميدالية البرونزية لمسابقة رمي الرمح، مسجلاً أول حصاد إماراتي في الدورة المقامة في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجاري، والتي تفتتح رسمياً في الحادية عشرة مساء غدٍ «الأربعاء» بتوقيت الإمارات، من خلال حفل افتتاح كبير سيقام في ملعب «5 جويلية» الأولمبي.

وأهدى راشد الزيودي إنجازه الذي حققه في أول مشاركة لمنتخب قوى أصحاب الهمم في المحفل العربي إلى القيادة الرشيدة، معرباً عن فخره واعتزازه بتحقيق إنجاز لبلاده في عرس الرياضة العربية الذي تحتضنه الجزائر بتنظيم رائع.

وأعرب مدرب المنتخب سومر حسن مرشد عن اعتزازه وفخره بإنجاز الزيودي الذي تزداد أهميته من كونه خاض المنافسات مع لاعبين أعلى منه في التصنيف، لكنه سجل البرونزية بالإرادة الفولاذية التي يتحلى بها بعدما سجل 21:17 متر هي أفضل مسافة حققها في المسابقة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضور رسمي لكبار الشخصيات وقيادات العمل الرياضي في الجمهورية الجزائرية والدول العربية المشاركة في الدورة المقامة تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي»، بمشاركة كبيرة لنحو 6000 رياضي ورياضية من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 رياضة، منها 3 لأصحاب الهمم بواقع 245 مسابقة تقام في 5 مدن هي الجزائر وقسنطينة ووهران وتيبازة وعنابة.

وسيحضر الحفل من جانب دولة الإمارات، ممثلاً للجنة الأولمبية الوطنية التي تشارك الإمارات تحت مظلتها سلطان بن الشيخ بن مجرن، رئيس الوفد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وأحمد الطيب مدير الوفد وتخوض الإمارات الدورة بوفد مكون من 131 رياضياً ورياضية يخوضون 15 لعبة.

وسيحمل سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج، علم الدولة في حفل الافتتاح، وأُقيمت مراسم رفع علم دولة الإمارات في مقر إقامة وفد الإمارات الرياضي في قرية الرياضيين، بحضور يوسف سيف خميس سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية مدير الوفد والمسؤولين في اللجنة المنظمة، وعدد من اللاعبين واللاعبات، وتم بعد انتهاء مراسم رفع العلم تبادل الدروع التذكارية.

والتقى السفير ببعثة الدولة المشاركة في الدورة العربية، واطمأن على أوضاع الوفد الإماراتي الموجود في الجزائر، كما طالب سفير الدولة لدى الجزائر اللاعبين واللاعبات بمضاعفة جهودهم من أجل رفع علم الإمارات عالياً في المحفل العربي الذي يشهد مشاركة واسعة من الأشقاء في الوطن العربي.

وأكد السفير يوسف سيف خميس سباع آل علي أن المشاركة الإماراتية في دورة الألعاب العربية تعتبر مهمة في ظل العلاقات التاريخية المتينة التي تربط الإمارات بالجزائر في شتى المجالات منذ عهد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لتستمر هذه العلاقة المميزة بين البلدين في ظل قيادتنا الرشيدة، مؤكداً الثقة الكبيرة بأبناء الإمارات في التمثيل المشرف، وتحقيق النتائج المميزة عبر التتويج بالميداليات في العرس العربي الذي يجمع مختلف الأشقاء.

من جهة أخرى، يستهل منتخبنا الوطني الشاب للجودو مشاركته في الدورة، غداً، عبر الثنائي خالد وليد الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كلجم، وسعيد النقبي تحت 73 كلجم، وذلك في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائر، فيما يستأنف المنتخب منافساته في اليوم التالي من خلال خليفة الحوسني في منافسات وزن تحت 81 كلجم، ومنصور عبدالرحمن فوق 100 كلجم.

وأجريت، اليوم، القرعة الإلكترونية للبطولة في منافسات الجودو، بحضور ممثلي المنتخبات العربية المشاركة، إضافة إلى الاجتماع الفني، كما أجرى لاعبونا تدريباتهم في الفترة الصباحية بحضور محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد رئيس البعثة، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد، وتحت إشراف المدرب جعفر النخلي.

وأكد محمد جاسم السجواني مدير منتخب الجودو، أن منتخبنا الوطني يخوض منافسات الدورة بمجموعة من الوجوه الواعدة التي تستثمر مشاركتها العربية من أجل الإعداد والتجهيز للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المشاركة في المحفل العربي بحد ذاتها مكسب لهؤلاء الشباب من خلال الاحتكاك بنخبة المنتخبات العربية، أبرزها الجزائر والمغرب وتونس ومصر، وغيرها من الدول العربية والخليجية، لاسيما وأن المنتخب تنتظره استحقاقات خارجية مهمة بعد ختام مشاركته العربية، أبرزها الألعاب الفرانكفونية.