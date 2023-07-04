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الرياضي

«ألعاب القوى» يستعد للمشاركة في 7 بطولات

«ألعاب القوى» يستعد للمشاركة في 7 بطولات
4 يوليو 2023 20:00

أبوظبي (وام)
يشارك منتخب الإمارات لألعاب القوى في 7 بطولات عالمية وقارية وخليجية خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع الخطط المعتمدة، لتعزيز جاهزية اللاعبين واللاعبات، والارتقاء بالمستوى الفني، وصولاً إلى مرحلة المنافسة على المراكز الأولى.
وتعتبر البطولة الآسيوية للرجال والسيدات بتايلاند من 12 إلى 16 يوليو الحالي، المحطة الأولى بعد دورة الألعاب العربية في الجزائر، ثم تعقبها المشاركة الثانية بدورة الألعاب الفرنكوفونية «رجال وسيدات» المقررة بالكونغو من 31 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل، ثم بطولة العالم التي تستضيفها المجر من 19 إلى 27 أغسطس المقبل.
ويتجه منتخب ألعاب القوى إلى المحطة الخارجية الرابعة والخاصة بفئة الناشئين، حيث يشارك في البطولة العربية للناشئين التي تستضيفها سلطنة عمان في سبتمبر المقبل، ثم يعقب ذلك المحطة الخامسة من خلال المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين.
كما يشارك المنتخب في المحطة السادسة بنصف ماراثون آسيا الذي تستضيفه الإمارات في 11 نوفمبر المقبل، قبل أن يختتم مشاركاته الدولية في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات بالصين من 17 إلى 26 نوفمبر المقبل.

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