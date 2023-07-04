«الأولمبية الوطنية» تدشن عهد «الانتخابات»

مراد المصري (دبي)

أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية عن اللائحة الانتخابية الجديدة لمجلس الإدارة، التي سيتم تطبيقها بداية من انتخابات الدورة التكميلية 2020-2024، والتي تدشن عهد الانتخابات للمرة الأولى على صعيد مجلس الإدارة، بعدما جرت العادة أن يكون بالتعيين في الدورات السابقة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اللجنة في دبي، بحضور المستشار عمر محمد ميران رئيس اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية، وعضوي اللجنة، المستشار حسن علي المرزوقي والمستشار محمد المعمري.

وبحسب اللائحة الانتخابية الجديدة، فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سيتكون من 17 عضواً، من بينهم الرئيس، و9 أعضاء من الاتحادات الأولمبية، وعضو من الاتحادات غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وعضو واحد ممثل لفئة المرأة، وعضو ممثل للجنة الرياضيين، و4 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وتوافق عليهم الجمعية العمومية.

واعتبر المستشار عمر محمد ميران، أن هذه الخطوة تتوافق مع جهود تطوير قطاع الرياضة في الدولة، حيث ستكون المرة الأولى التي يتم فيها إجراء انتخابات لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، في تجربة ديمقراطية رياضية نشهدها أيضاً في الانتخابات السابقة للاتحادات الرياضية، وأن هذه اللائحة الانتخابية الجديدة للجنة تقوم على 5 قيم ومبادئ، هي الاستقلالية والشفافية في الإجراءات الانتخابية، وضمان ممارسة أعضاء الجمعية العمومية لحقهم القانوني في التصويت لاختيار مرشحيهم والحيادية والابتكار.

وسيتم خلال الفترة المقبلة مخاطبة الاتحادات الرياضية لإرسال نماذج الترشيح، والسير وفق الخطوات التالية، تمهيداً لعقد الانتخابات التي تسعى اللجنة لأن تكون إلكترونية في حال توفرت الشروط السليمة لضمان الدقة في النتائج، أو وفق الإجراءات اليدوية المتبعة في عملية فرز الأصوات.

يذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الحالي يضم نحو 45 عضواً في الوقت الحالي، فيما تأتي هذه الخطوة لتجعل العدد 17 عضواً، من أجل تعزيز جهود العمل المقبلة التي تتطلب تجاوز التحديات لتحقيق الإنجازات والسير وفق رؤية الحكومة الرشيدة بجعل الرياضة أداة مؤثرة إيجابياً في المجتمع.