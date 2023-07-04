الأربعاء 5 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الزعابي يترأس حكام الكاراتيه في «دولية قبرص»

الزعابي يترأس حكام الكاراتيه في «دولية قبرص»
4 يوليو 2023 19:00

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الرزوقي يُعلن الترشح لرئاسة «آسيوي» الكاراتيه
«الكاراتيه» يُدشن مشروع دعم المنتخبات الوطنية

للمرة الأولى في تاريخ الكاراتيه الإماراتي، يتم تكليف أحد أبنائه رئيس حكام في بطولة دولية رسمية خاضعة للتصنيف الدولي، حيث تلقى اتحاد الكاراتيه خطاباً من الاتحاد الدولي للعبة بتكليف الحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة حكام اتحادنا المحلي، عضو لجنتي الحكام الدولية والآسيوية برئاسة لجنة الحكام في بطولة (SERIES-A)، التي ستقام بمدينة لارنكا القبرصية خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر المقبلين.
وتعد هذه البطولة واحدة من أهم سلسلة بطولات الاتحاد الدولي التي يشارك فيها أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من المصنفين على مستوى العالم.
وقدم اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي التهنئة للزعابي لهذا التكليف، باعتبار هذه الخطوة نتاج التخطيط الاستراتيجي الذي ينتهجه الاتحاد، على مدار السنوات الماضية.

اتحاد الكاراتيه
الكاراتيه
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
اليوم 13:14
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
الرياضي
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
اليوم 13:00
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
دنيا
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
اليوم 12:44
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
الرياضي
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
اليوم 12:33
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
الإمارات
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©