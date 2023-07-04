الزعابي يترأس حكام الكاراتيه في «دولية قبرص»

دبي (الاتحاد)

للمرة الأولى في تاريخ الكاراتيه الإماراتي، يتم تكليف أحد أبنائه رئيس حكام في بطولة دولية رسمية خاضعة للتصنيف الدولي، حيث تلقى اتحاد الكاراتيه خطاباً من الاتحاد الدولي للعبة بتكليف الحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة حكام اتحادنا المحلي، عضو لجنتي الحكام الدولية والآسيوية برئاسة لجنة الحكام في بطولة (SERIES-A)، التي ستقام بمدينة لارنكا القبرصية خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر المقبلين.

وتعد هذه البطولة واحدة من أهم سلسلة بطولات الاتحاد الدولي التي يشارك فيها أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من المصنفين على مستوى العالم.

وقدم اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي التهنئة للزعابي لهذا التكليف، باعتبار هذه الخطوة نتاج التخطيط الاستراتيجي الذي ينتهجه الاتحاد، على مدار السنوات الماضية.