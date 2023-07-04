«الفرسان» يبدأ تحضيرات الدفاع عن اللقب

مراد المصري (دبي)

انطلقت تدريبات شباب الأهلي للدفاع عن لقبه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين، بقيادة المدرب الجديد الصربي ماركو نيكوليتش، وذلك مع استعداد الفريق للسفر إلى صربيا يوم السبت المقبل، حيث سيقيم معسكراً خارجياً يمتد حتى مطلع شهر أغسطس المقبل.

وشهدت تدريبات «الفرسان» مشاركة أبرز نجومه بوجود الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا بعد تمديد عقده مؤخراً، وقائمة اللاعبين المواطنين، وأبرزهم سهيل حارب، وبقية الأسماء.

ولا يزال ملف اللاعبين الأجانب مفتوحاً داخل أروقة شباب الأهلي، حيث يوجد حالياً كارتابيا والأوزبكي عزيز جانييف، فيما يتوقع عودة الصربي بوجدان الذي تعرض لإصابة قبل بداية الموسم الماضي غاب على إثرها، حيث ظهر مرة أخرى في تدريبات التحضير للموسم الجديد للحكم على جاهزيته قبل إعادة قيده، فيما يتواصل البحث عن لاعبين في الوسط والهجوم، حيث ربطت الأنباء «الفرسان» بأكثر من اسم، دون أن يتم الاستقرار على أسماء بصورة نهائية.

ولا يستعجل الفريق التعاقد مع اللاعبين الأجانب في ظل وجود أسماء مميزة في قائمة اللاعبين المقيمين القادرين على قيدهم في تصفيات مسابقة دوري أبطال آسيا في حال عدم إتمام التعاقد مع كافة اللاعبين الأجانب، وأبرزهم الثلاثي البرازيلي إيجور جسيوس ويوري سيزار وبالي، كمان أن دومبيا يتألق رفقة منتخب الجابون في الوقت الحالي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ويركز «الفرسان» في الوقت الحالي على رفع معدل اللياقة البدنية، على أن تبدأ التدريبات بالتكثيف خلال الفترة المقبلة من خلال خوض تدريبات على فترتين صباحية، تليها المباريات الودية قبل بدأ العد التنازلي لبداية الموسم في شهر أغسطس المقبل.