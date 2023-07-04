لابا يتمسك بـ«الزعيم» رغم «العروض» السعودية

معتز الشامي (دبي)

اعترف لابا كودجو مهاجم نادي العين بتلقيه بعض العروض للانتقال إلى الدوري السعودي، ولكنه في نفس الوقت شدد على سعادته بالتواجد مع «الزعيم»، والحالة التي يعيشها مع الفريق والمعاملة المميزة التي يلقاها.

وأكد لابا في تصريحات نقلها موقع «أفريكافوت» خلال تواجده ببلاده على هامش بطولة ودية ينظمها هناك للمواهب الشابة، أنه لا يزال لاعباً في صفوف نادي العين، وأضاف: «أعتقد أنني سأستمر مع الفريق لأنني أشعر بحالة جيدة هناك، الجماهير والجميع يعاملونني بشكل جيد».

وأكمل: «كانت لدي اتصالات من المملكة العربية السعودية، ولكني الآن في نادي العين، رغم أنه في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء».

وعلى الجانب الآخر، أدى فريق العين تدريباته أمس للمرة الأولى بعد بدء المعسكر الداخلي، الذي انطلق بتوقيع الكشف الطبي على جميع اللاعبين، وشهدت التدريبات الأولى للفريق ارتفاع المعنويات للجميع، ويواصل «الزعيم» تدريباته اليومية حتى يوم الجمعة المقبل، موعد السفر إلى إسبانيا على متن طائرة خاصة لبدء معسكر الإعداد الخارجي، الذي يستمر حتى يوم 29 الجاري، ويشهد خوض 4 تجارب ودية.

وتسير التدريبات الأولية للفريق، ضمن الخطة المعتمدة من الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، خلال التجمع الداخلي، والتي وزع خلالها لاعبي الفريق الأول والرديف على ثلاث مجموعات لإجراء الفحوصات الطبية في الفترة الصباحية بمتابعة الطاقم الطبي، بالإضافة إلى تنفيذ بعض البرامج التدريبية خلال الفترة المسائية تحت إشراف الجهاز الفني والمعد البدني للفريق.

من جانبه أشاد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بالتزام جميع لاعبي الفريق، الذين حرصوا على تسجيل الحضور، وفقاً للجدول المعتمد بعد أن تم توزيعهم من قبل الجهاز الفني على ثلاث مجموعات، لإجراء الفحوصات الطبية والبرامج التدريبية على حد سواء، قبل المغادرة إلى معسكر إسبانيا.

وأضاف: «جميع اللاعبين الذين تضمهم قائمة «الزعيم» محترفون بمعنى الكلمة، ويدركون جيداً أهمية هذه المرحلة المعنية بمضاعفة الجهود والالتزام والانضباط، والعمل المتواصل وإظهار الرغبة القوية، في تحقيق النتائج الإيجابية، حتى يتسنى للفريق حصد ثمار تلك الجهود مع نهاية الموسم.