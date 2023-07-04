إريك «زعيم» التمريرات الذهبية في الدوري

علي معالي (دبي)

أكد اللاعب «المقيم» تواجده بقوة في ملاعبنا خلال الموسم المنتهي، وذلك بالأرقام المميزة التي حققتها بعض أنديتنا من خلال هؤلاء اللاعبين الذين أصبحوا إضافة كبيرة في أنديتهم، وذلك من خلال نسبة مشاركتهم في مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ودورهم الفعال، سواء في الناحية الدفاعية أو الهجومية، كما شهد الموسم تواجداً هجومياً فعالاً لبعض اللاعبين.

ويعتبر نادي الشارقة الأكثر استفادة من عنصر اللاعب المقيم نظراً لجودتهم خاصة الثلاث ماركوس ميلوني ولوان بيريرا وعثمان كمارا، حيث أسهموا بشكل رائع في تحقيق رباعية الألقاب الملكية التي تحققت في 218 يوما فقط، أضف إلى ذلك هناك أكثر من لاعب تخطى حاجز الـ 2000 دقيقة مشاركة في المباريات.

وكان السباق جميلاً بين أكثر من لاعب في الشق التهديفي، حيث تساوى الثنائي البرازيلي إيجور جيسوس مهاجم شباب الأهلي، ومواطنه لوان بيريرا لاعب الشارقة في هز شباك المنافسين بواقع 6 أهداف، وجاء خلفهما المالي عمر تراوري مهاجم الجزيرة، والأرجنتيني فاكوندو دانيل لاعب الوصل والبرازيلي ألفارو دي أوليفيرا مهاجم دبا بـ (5 أهداف)، ثم 4 أهداف لكل من الإيفواري آدم ديالو في 7 مباريات فقط في زمن قدره (355 دقيقة)، والبرازيلي يوري سيزار من شباب الأهلي في 23 مباراة بزمن 1452 دقيقة.

وفي قائمة التمريرات الذهبية أظهر أكثر من لاعب مقيم موهبته في صناعة الأهداف، حيث تصدر البرازيلي إريك لاعب العين القائمة بـ 6 تمريرات ذهبية، يليه 5 تمريرات ذهبية لكل من الغيني عثمان كمارا «الشارقة»، ويوري سيزار «شباب الأهلي»، و4 تمريرات ذهبية لكل من البرازيلي ليوناردو سباديسيو «اتحاد كلباء».

وتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مدافع فريق الوحدة البرازيلي لوكاس بيمنتا بعدد 25 مباراة بزمن قدره (2225 دقيقة)، واستطاع هذا الشاب (22 عاما) أن يسجل كذلك هدفين، إضافة إلى تمريرة واحدة ذهبية، وحل مواطنه ليما مدافع نادي النصر وصيفا في نسبة المشاركة بـ 2141 دقيقة في 24 مباراة، وإريك بـ 2205 دقيقة في 25 مباراة، بل وتميز كذلك بالتهديف بواقع (3 أهداف).

وهناك العديد من اللاعبين المقيمين الذي أثبتوا كفاءتهم ونذكر منهم على سبيل المثال لاعب نادي الجزيرة البرازيلي برونو دي اوليفيرا 19 مباراة بـ 564 دقيقة سجل هدفين وتمريرتين ذهبيتين، البرازيلي جوناتاس سانتوس لاعب نادي العين شارك في 20 مباراة بزمن قدره (607 دقيقة) مسجلا 3 أهداف وتمريرة ذهبية، ومعه الإيطالي ماتيوس بلاسيوس 21 مباراة 1235 دقيقة.

وفي صفوف نادي الوصل تواجد المالي سياكا سيديبي 21 مباراة بزمن 1097 دقيقة، وسجل هدفين إضافة إلى تمريرتين ذهبيتين، وفي صفوف خورفكان تواجد البرازيلي أنطونيو فالمور 24 مباراة بـ 1666 دقيقة مسجلا 3 أهداف وتمريرة ذهبية، ومع البطائح يتواجد المالي سيكو بابا 22 مباراة بزمن قدره«1492» سجل هدفين وتمريرة ذهبية.