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الرياضي

إنييستا يدرس مرحلة ما بعد اليابان

إنييستا يدرس مرحلة ما بعد اليابان
4 يوليو 2023 16:00

سلطان آل علي (دبي)
ودّع النجم الإسباني العالمي أندريه إنييستا الملاعب اليابانية ونادي فيسل كوبي بالبكاء بعد 5 سنوات كاملة، وذلك في مباراته الأخيرة في الأول من يوليو أمام نادي هوكايدو وبحضور أكثر من 27 ألف متفرج.
وقد انتقل إنييستا إلى نادي فيسل كوبي بعد 16 سنة قضاها مع نادي برشلونة، وخاض في الدوري الياباني 133 مباراة، تمكّن فيها من تسجيل 26 هدفاً وصناعة 25 هدفاً، ليبلغ مجموع مساهماته 51 هدفاً بمعدل مساهمة كل مباراتين ونصف.
كما حقق الإسباني لقبين مع فيسل كوبي، الأول هو كأس الإمبراطور في 2019 والثاني هو كأس السوبر في 2020، وهما أول لقبين في تاريخ النادي على الإطلاق بالمستوى العالي بعد أكثر من 50 عاماً على تأسيسه.
وقد كان الحضور الجماهيري كبيراً جداً من أجل توديع إنييستا، كما رفعت الجماهير صورة كبيرة بعنوان «قائدنا» في إشارة إلى دور النجم الكبير مع الفريق خلال السنوات الماضية خصوصاً خارج الملعب.
وما زال مستقبل النجم الإسباني غير واضح المعالم، حيث لم يصرح ذو الـ39 عاماً عن قراره بالاعتزال أو الاستمرار في الملاعب خلال الفترة القادمة.

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