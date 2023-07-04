«النسور» يُجهز «بدائل» إيلتون!

فيصل النقبي (خورفكان)

وضعت إدارة شركة خورفكان لكرة القدم مجموعة من الخيارات في حالة عدم وصول المفاوضات إلى نهايتها السعيدة مع اللاعب البرتغالي إيلتون بسبب مغالاته بالشروط المالية، حيث تعمل على التفاوض مع عدد من اللاعبين من جنسيات مختلفة، وذلك للتعاقد معهم وقبل بداية المعسكر الخارجي.

يذكر أن الأجانب الذين التحقوا مع الفريق لغاية الآن، هم الأنجولي فابيو أبرو والبرازيلي لورينسي وتم إنهاء التعاقد مع البرازيلي دودو، ولم تتضح الصورة بالنسبة لمهدي عبيد لغاية الآن.

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً مع الجهاز الفني واللاعبين وذلك في مقر النادي، من أجل شرح مراحل الإعداد التي سيمر بها الفريق وشرح أهداف الشركة المهمة خلال الموسم.

حضر الاجتماع خليل غانم الحمادي رئيس شركة خورفكان لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة والمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.