«الصقور» يُدشن إعداده لموسم «الكبار»

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات تحضيراته استعداداً للموسم الجديد، الذي يطمح من خلاله «الصقور» لتقديم ظهور مميز يليق بممثل إمارة رأس الخيمة في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في حضور يوسف عبد الله البطران، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وعبد الله إبراهيم الطويل، نائب رئيس الشركة، وثاني الشحي وجمال القرصي عضوي مجلس الإدارة، وكذلك عبد الله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم وهادف سيف مدير الفريق.

وبدأ التجمع ببعض الفحوصات الطبية، وخاض بعدها الفريق مرانه الأول بكل جدية تحت قيادة مديره الفني المواطن محمد الجالبوت والمساعد الإيطالي بون ميشيل والجهاز المعاون، حيث انتظم عدد 22 لاعباً في التدريبات، وفي انتظار انضمام باقي عناصر الفريق في الساعات المقبلة.

وركز الجهاز الفني خلال التدريب على الجوانب البدنية، إلى حين موعد السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر إقامته في تركيا، والذي ينطلق في العاشر من يوليو الجاري ويستمر حتى مطلع أغسطس.

وينتظر أن يحسم الإمارات ملف اللاعبين الأجانب وبعض اللاعبين المواطنين خلال الأيام القادمة، حتى يدخل الجميع في جاهزية عالية واستعداد أمثل لدوري أدنوك للمحترفين، والظهور الأفضل مع «الكبار».