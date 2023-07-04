«العنابي» يستعد لـ«الودية الأولى»

فيصل النقبي (أبوظبي)

يواصل فريق الوحدة تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام في العاصمة الصربية بلجراد، تحت قيادة المدرب موسيماني، وبحضور جميع اللاعبين، وذلك على فترتين، صباحية ومسائية، بمقر الإقامة وملاعب التدريب، وسط أجواء حماسية من اللاعبين، وذلك استعداداً للودية الأولى التي سيخوضها الفريق.

واشتملت التدريبات على تقوية اللياقة وبعض التدريبات الخططية، والتي يحرص الجهاز الفني الجديد فيها على خلق توليفة جيدة من اللاعبين، خاصة مع انتدابات الفريق الجديدة على صعيد اللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين.

ويهدف المعسكر لرفع مستوى اللياقة الذهنية والفنية للاعبين قبل الدخول في المعترك العربي المهم خلال الأسابيع القادمة وبداية الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين.

يذكر بأن معسكر «العنابي» يستمر لغاية 17 يوليو الجاري، ويخوض خلاله الفريق وديتين مع أف سي ديتسش من الجبل الأسود يوم الجمعة المقبل، ومع نوفي بازار الصربي في 15 يوليو، على أن يعود لأرض الوطن بعد انتهاء المعسكر.