«المخالفات البيئية» تُكلف نيمار 3 ملايين يورو!

أنور إبراهيم (القاهرة)

وقعت إحدى المحاكم البرازيلية غرامة قدرها 16 مليون ريال برازيلي «أكثر قليلاً من 3 ملايين يورو»، على النجم نيماردا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان والموجود حالياً في بلاده لقضاء إجازة، وذلك لعدم احترامه قوانين البيئة وارتكابه انتهاكات عديدة في أرض يملكها في مانجاراتيبا على بعد 130 كم من ريو دي جانيرو، حيث قام ببناء بحيرة صناعية، وتحويل مسار النهر لإمداد البحيرة بالمياه، وأعمال حفر غير مصرح بها وعمليات إزاحة للأتربة والحجارة والصخور، واستخدام رمال الشاطئ من دون تصريح بيئي، وغيرها من الأعمال المخالفة لقوانين البيئة والتي تمثل انتهاكات خطيرة، مثل استخراج ماء من دون تصريح.

وكانت السلطات البرازيلية المحلية أوقفت هذه الأعمال الشهر الماضي وألقت القبض وقتها على والد نيمار في منزله بريو دي جانيرو، ثم خرج بكفالة مالية، لحين فصل القضاء البرازيلي في هذه الواقعة. واكتشفت السلطات هذه الأعمال المخالفة نتيجة الشكاوى العديدة التي تلقتها من مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشترى نيمار قطعة الأرض هذه عام 2016، بمساحة عشرة آلاف متر مربع، وبنى عليها قصراً منيفاً يضم مهبطاً للطائرات المروحية ومنتجعاً صحياً وساونا وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية ومناطق متفرقة لتناول الطعام.

ويتعافي نيمار حالياً من الإصابة التي لحقت بكاحله الأيمن، والتي خضع بسببها لجراحة في مارس الماضي، بينما لم يلمس الكرة منذ فبرايرالماضي، وما زالت الشكوك تحوم حول مستقبله مع ناديه الفرنسي سان جيرمان.