بيلينجهام «الملكي» يكشف عن رسالة بيكهام!

لندن (د ب أ)

كشف جود بيلينجهام أن نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام وجه له رسالة، تمنى له فيها التوفيق، بعد الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وأصبح بيلينجهام (20 عاماً)، سابع لاعب بريطاني ينضم إلى ريال مدريد، وذلك بعد أن أبرم النادي «الملكي» صفقة ضم اللاعب من بروسيا دورتموند الألماني في يونيو الماضي مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار).

وضمت قائمة اللاعبين البريطانيين الذين انضموا إلى ريال مدريد في تاريخه أيضاً، بيكهام وجاريث بيل ومايكل أوين.

وربما كان بيكهام أبرز لاعب بريطاني انضم إلى ريال مدريد، حينما انتقل إلى الفريق الملكي في عام 2003 قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقد عززت تلك الصفقة مكانته على المستوى العالمي، وقد تواصل قائد المنتخب الإنجليزي السابق مؤخراً مع بيلينجهام، بعد انضمام الأخير إلى ريال.

وقال بيلينجهام إنه قد يستفيد من دراية بيكهام وغيره من اللاعبين السابقين «باللعب في مدريد، ديفيد بيكهام وجه لي رسالة تمنى لي من خلالها التوفيق».

وأضاف أن هذا كان من بين ردود الفعل التي تلقاها وأنه يسمع العديد من الأشياء والنصائح، وأشار إلى أن ردود الفعل كانت إيجابية من اللاعبين السابقين.

وتابع بيلينجهام: «سأحاول استغلال هذا، وفي وقت ما، ربما أتواصل معهم لمعرفة كيفية تأقلمهم مع الحياة في إسبانيا».

ومن بين الأشياء الذي سيفعلها بيلينجهام للتأقلم مع حياته الجديدة في إسبانيا، تعلم اللغة.

وبدأ لاعب خط الوسط الإنجليزي في استخدام تطبيق تعليمي بهدف الإضافة إلى المفردات التي تعلمها خلال مرحلة الدراسة.

وأضاف: «حصلت عليه على هاتفي.. منذ تسعة أيام وأنا أتعامل مع الأمر بجدية».