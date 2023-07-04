«نور» و«الرشا» و«مشرف» أبطال مهرجان منصور بن زايد

لاتست (الاتحاد)

توجت كل من المهرة «نور الموري»، والمهرة «الرشا»، والجواد «مشرف» أبطالاً لسباقات كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي حظي بنجاح غير مسبوق، خلال الحفل الذي أقيم بمضمار ضاحية لاتست دو بوش الفرنسي بمشاركة (25) خيلاً عربية أصيلة تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 88 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة للمهرجان العالمي.

وتقام فعاليات المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وتنافست نخبة من المهرات والأفراس العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، في السباق الثالث لمسافة 1900 متر على لقب الشوط الرئيس على كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جائزة كريتريوم للفئة الأولى، البالغ جائزته 50 ألف يورو.

وفرضت المهرة القوية «نور الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اوليفييه بيلييه، ايقاعها على السباق، في آخر 200 متر، لتتفوق بفارق 2.5 طول عن المرشحة الأولى الفرس «ليدي برنسيس»، وسجلت البطلة المنحدرة من نسل «أزادي»، زمناً وقدره 2:08:56 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس «سحاب».

وذهب لقب السباق الثاني لمسافة 1400 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جائزة بنجالي دالبريه البالغ جائزته 18 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، إلى المهرة الواعدة «الرشا» للوسمية ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة ماكسيم جيون، وسجلت البطلة 1:37:18 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثاني المهرة «منارة» وفي المركز الثالث الجواد «ترنك مونكي».

واجتذب السباق الثالث لمسافة 1900 متر (7) خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جائزة كوب دو سود كويست دو بور سانج للفئة الثالثة، البالغ جائزته 20 ألف يورو.

وأكد المرشح الأول «مشرف» لخليفة شعيل الكواري، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة جيم كرولي حسن ترشيحه بفوز مستحق على نخبة من الخيول، متفوقاً بفارق 1.5 طول عن الجواد «ادالبار»، ومسجلاً 2:07:50 دقيقة، فيما جاء ثالثاً المهر «زامر ايتي».

حضر وتابع مجريات السباقات وتوجت الفائزين، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وفي مقابلة أجرتها معها قناة «إكويديا» الفرنسية للسباقات، أعربت صوايا عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المهرجان بمدينة لا تست دو بوش، مشيدة بالسباقات الثلاثة والإقبال على المشاركة فيها والمستوى الرفيع للخيول التي شاركت فيها، وبالجمهور الغفير الذي احتشد في المضمار لمتابعة السباقات، كما أكدت بأن سباقي كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بومبادور كانا ناجحين بكل المقاييس، وفي الختام توجهت بالشكر لكافة الشركات والمؤسسات المساهمة في رعاية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

والجدير بالذكر أن أولى سباقات المهرجان انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم أكثر من 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة.

