موراتا «هدف ميلان» للموسم المقبل

ميلانو (أ ف ب)

يرغب ميلان بإعادة الإسباني ألفارو موراتا إلى الدوري الإيطالي من خلال تفعيل البند الجزائي في عقده مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، وذلك بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

ودافع ابن الثلاثين عاماً عن ألوان الغريم يوفنتوس على فترتين، الأولى بين 2014 و2016، قادماً من ريال مدريد، والثانية بين 2020 و2022 على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

وتوج موراتا خلال مغامرته الإيطالية بلقب الدوري مرتين والكأس ثلاث مرات والكأس السوبر مرة واحدة، كما بلغ مع «السيدة العجوز» نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015 حين خسر أمام برشلونة 1-3.

وأفاد الصحفي الموثوق في شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية جانلوكا دي مارزيو أن ميلان يرغب في ضم الإسباني هذا الصيف، مستفيداً من الأموال التي حصل عليها جراء بيع ساندرو تونالي لنيوكاسل الإنجليزي في صفقة قياسية للاعب إيطالي قدرت بستين مليون جنيه استرليني (76 مليون دولار).

وأشار دي مارزيو الى أن ميلان الذي تنازل عن لقب الدوري الإيطالي الموسم المنصرم لصالح نابولي واكتفى بالمركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، سيبت بمسألة المهاجم الدولي الإسباني خلال الأسبوع الحالي، كما سيعقد اجتماعاً مع مسؤولي ساسوولو لمحاولة الحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي الإيطالي دافيدي فراتيزي (23 عاماً) الذي يثير اهتمام الجار اللدود إنتر وروما أيضاً.

وضمن مسعاه لتعويض رحيل المؤثر تونالي، اقترب «روسونيري» من حسم صفقة التعاقد مع لاعب وسط ألكمار الهولندي تيجان رايندرس الذي يحتفل في وقت لاحق من الشهر الحالي بعيد ميلاده الخامس والعشرين.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعب الهولندي يرغب باللعب لميلان وهو زار ميلانو في الأسابيع القليلة الماضية كي يستكشف المدينة.

وبدأت المفاوضات بين ميلان وألكمار وفق التقارير التي أشارت الى أن الطرفين اقتربا من التوصل الى اتفاق يقضي بانتقاله الى النادي اللومباردي في صفقة قدرت بقرابة عشرين مليون يورو، زاعمة أن النادي الهولندي رفض عروضاً من إسبانيا وإنكلترا كانت بحدود 14 مليون يورو.