«كابتن أميركا» يرفض ليون!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم الدولي الأميركي كريستيان بوليسيتش مهاجم تشيلسي الإنجليزي لا يرغب في الدفاع عن ألوان أوليمبيك ليون الفرنسي، الذي يملكه جون تيكستور رجل الأعمال الأميركي الكبير، مهما كان العرض المقدم إليه من هذا النادي.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية النقاب عن أن بوليسيتش يولي اهتماماً كبيراً باللعب في أيه سي ميلان الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن هذا النجم «كابتن» المنتخب الأميركي لديه خطة واضحة ومحددة فيما يتعلق بمسيرته المستقبلية، وأن هذه الخطة لا تشمل أوليمبيك ليون.

وكان جون تيكستورالمالك الأميركي الجديد للنادي الفرنسي يحلم باستقدام هذا اللاعب، ظناً منه أنه سيلبي النداء فوراً، ولكنه صدمه برفضه، رغم أن تيكستور عرض عليه راتباً كبيراً لا يقل عما كان يحصل عليه مع «البلوز».

وأضافت الصحيفة أن بوليسيتش أبلغ إدارة تشيلسي بأنه لا ينوي الانضمام إلى هذا النادي الفرنسي أيا كان عرضهم، وأنه يريد بأي ثمن الانتقال إلى أيه سي ميلان الذي قدم بدوره عرضاً مكتوباً للحصول على خدماته.

وعرض ليون على تشيلسي 21 مليون جنيه إسترليني «24 مليون يورو» لضم بوليسيتش، بينما قدم ميلان 12 مليون جنيه إسترليني فقط «14 مليون يورو» بالإضافة إلى المكافآت والمتغيرات الأخرى، إلا أن اختيار بوليسيتش كان واضحاً بتفضيل عرض ميلان، وأنه في انتظار أن يتوصل تشيلسي إلى اتفاق مع هذا النادي الإيطالي.

ولا يدخل بوليسيتش حسابات وخطط الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الجديد لتشيلسي في الموسم الجديد، كما إن «البلوز» يأمل في توفير راتبه الكبير جداً من أجل ترشيد النفقات احتراماً لقواعد اللعب المالي النظيف، نظراً لأن تشيلسي أنفق ما يقرب من 600 مليون يورو خلال سوقي الانتقالات السابقتين، على الصفقات الجديدة، والتي بدأ في التخلص منها تباعاً هذا الصيف.

ويرغب بوليستيش بشدة في الرحيل بعد 4 مواسم معقدة في مجملها بدأها 2019، وازدادت الأمور سوء خلال الموسم الأخير المنتهي، والذي عانى خلاله بوليسيتش من مشاكل في الركبة، ولم يشارك خلاله إلا في 30 مباراة في مختلف المسابقات، منها عشر مباريات أساسياً، وسجل هدفاً وحيداً.

وكان بوليسيتش المولود في 18سبتمبر1998 فاز بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» مع تشيلسي 2021 وكأس العالم للأندية في نفس العام. وبدأ مسيرته الاحترافية مع بروسيا دورتموند الألماني «2016-2019» ثم انتقل إلى تشيلسي في 2019، ولكنه أعاره لناديه السابق في نفس العام، لموسم واحد، ثم عاد للبلوز حتى الآن.

ولعب بوليسيتش لمنتخبات الشباب تحت 15 و17 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2016.