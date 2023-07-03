الظاهري الرابع في سباق مونزا

مونزا (الاتحاد)

يواصل سائق فريق بريما الإيطالي، البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري إثارة الإعجاب في بطولة الفورمولا 4، حيث سجل مركزين ضمن العشرة الأوائل في سباق مونزا الأخير، الجولة الرابعة من البطولة. وشمل ذلك المركز الرابع في السباق الثالث، وهو أكبر إنجاز حققه الظاهري حتى الآن في عامه الأول في سباقات سيارات المقعد الفردي. وحقق الظاهري على متن السيارة رقم 14 برعاية هواوي وبنك أبوظبي الأول وياس هيت، 8 مراكز ضمن العشرة الأوائل من 11 سباقاً، محققاً المركز الرابع في سباق حلبة مونزا الأيقونية، مقترباً من منصة التتويج في السباق العام. وقال راشد: كانت عطلة نهاية أسبوع مليئة بالتحديات.. ودعم فريقي أسهم في تحقيق المركز الرابع، ما يؤكد التقدم الذي نحققه مستمر.