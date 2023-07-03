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بعد ربع قرن.. فينوس تسقط من الدور الأول

بعد ربع قرن.. فينوس تسقط من الدور الأول
3 يوليو 2023 23:45

لندن(رويترز) 
عادت فينوس وليامز الفائزة باللقب خمس مرات إلى بطولة ويمبلدون للتنس، بعد ربع قرن من فوزها الأول على ملاعب نادي عموم إنجلترا، لكنها لم تستطع مواصلة نثر سحرها القديم وخسرت في الدور الأول أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.
وما زالت اللاعبة الأميركية البالغ عمرها 43 عاماً، والتي تشارك في البطولة للمرة 24 وهو رقم قياسي، تملك الضربات القوية التي جعلتها تهيمن على الملعب الرئيسي لكنها خسرت 6-4 و6-3.
وفازت وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقاً، والتي حققت لقبها الأخير في ويمبلدون عام 2008 على حساب شقيقتها سيرينا، بأول شوطين لكنها بدت في مأزق بعد التواء ركبتها اليمنى، التي كانت تضع عليها ضمادة كبيرة عندما تقدمت لتسديد كرة.
وظهر القلق على الجماهير بعد سقوطها على العشب لكنها استكملت المباراة بعد تلقي العلاج وعادت إليها روح المحاربة القديمة.
وفازت سفيتولينا البالغ عمرها 28 عاماً بأربعة أشواط متتالية، لتحسم المجموعة الأولى على الرغم من معاناتها للحفاظ على إرسالها عند تقدمها 5-4.
وتلقت وليامز المزيد من العلاج قبل بداية المجموعة الثانية، لكنها خسرت إرسالها على الفور بضربة أمامية من عند الشباك.
وقدمت الجماهير الدعم لفينوس وهتف أحدهم «ما زلت تملكين القوة يا فينوس»، حيث كافحت للعودة في مباراتها رقم 355 في منافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى، وهو الرقم الذي لا يتفوق عليه سوى شقيقتها سيرينا (423 مباراة).
لكن سفيتولينا المصنفة الثالثة عالمياً سابقاً، التي بلغت دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي في عودة خيالية للملاعب بعد ابتعادها بسبب الحمل، قدمت أداءً قوياً وتقدمت 5-1.
ولم تستلم وليامز، التي فازت باللقب أيضاً في 2000 و2001 و2005 و2007، وسددت بعض الضربات القوية لتفوز بشوطين.
ونجحت سفيتولينا في إنهاء المهمة لتخرج وليامز وهي تلوح للجماهير في وداع قد يكون الأخير.

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