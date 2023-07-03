القضاء الإسباني يحفظ دعوى باينا ضد فالفيردي

مدريد (أ ف ب)



أعلنت محكمة العليا للقضاء في مدريد، حفظ دعوى جناح فياريال أليكس باينا، ضد لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب الأوروجواي لكرة القدم فيديريكو فالفيردي بتهمة الاعتداء، دون متابعة للأخير.

واعتبر قاضي التحقيق في مدريد المكلف بالقضية في بيان أن "الحقائق المزعومة في القضية غير مثبتة".

وتعود الحقائق التي أبلغ بها لاعب خط الوسط المهاجم فياريال الشرطة عن فالفيردي، إلى الثامن من أبريل بعد فوز فريق "الغواصة الصفراء" على ريال مدريد 3-2 في ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة.

وحسب رواية باينا التي وصفتها الصحافة الإسبانية، فقد انتظر فالفيردي خصمه في مرآب السيارات حيث يتواجد مدربو الفريقين، وعندما ظهر لاعب فياريال وجه له الدولي الأوروجوياني لكمة في وجهه.

وعلى الصعيد الرياضي، ذكرت الصحف المحلية قبل أيام، أن قاضي التحقيق الرياضي اقترح إيقاف فالفيردي خمس مباريات بسبب هذا الاعتداء.

ويتعيّن على الهيئة التأديبية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن تبت الآن في الاقتراح الذي إذا تم تنفيذه سيغيب فالفيردي عن أول خمس مباريات لريال مدريد في الدوري الموسم المقبل، الذي يبدأ في 13 أغسطس المقبل.