ويمبلدون.. بداية سهلة لديوكوفيتش وشفيونتيك

لندن(أ ف ب)

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانياً عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوز سهل على الارجنتيني بيدرو كاتشين 6-3 و6-3 و7-6 (7-4).

واحتاج ديوكوفيتش الى ساعتين و16 دقيقة لتحقيق فوزه الـ87 في ويمبلدون، في سعيه الى اللقب الخامس توالياً لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة الإنجليزية الموجود بحوزة السويسري روجيه فيدرر، والتتويج باللقب الكبير الـ24 في مسيرته الاحترافية، لتعزيز رقمه القياسي في عدد الالقاب في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة رقم الأسترالية مارجاريت كورت، في منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات منذ عام 1973.

وخسر ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً إرساله مبكراً وتحديداً في الشوط الثالث ما مكن الأرجنتيني من التقدم 2-1، لكن "دجوكو" رد التحية مباشرة مدركاً التعادل 2-2 ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط الثامن، وتقدم 5-3 قبل أن ينهي المجموعة الأولى في صالحه 6-3 في 41 دقيقة.

وتوقفت المباراة بسبب الامطار الغزيرة التي أجبرت المنظمين على إغلاق سقف الملعب، وساعد ديوكوفيتش بمنشفته في تجفيف أرضيتها الزلقة، ما أثار ضحك الجماهير في الملعب الرئيسي.

واستؤنف اللعب بعد 90 دقيقة وتابع ديوكوفيتش أفضليته في الثانية، وكسر إرسال الأرجنتيني في الشوطين الأول والتاسع وأنهاها في صالحه 6-3 في 31 دقيقة.

ووقف كاتشين نداً أمام ديوكوفيتش في المجموعة الثالثة وفرض التعادل حتى الشوط الثاني عشر، قبل أن يستسلم في الشوط الفاصل 4-7.

وحجز النرويجي كاسبر رود الرابع بطاقته الى الدور الثاني، بتغلبه على الفرنسي لوران لوكولي 6-1 و5-7 و6-4 و6-3.

وحقق الروسي أندري روبليف، المصنف سابعاً عالمياً، بداية طيبة، بفوزه على الأسترالي مارك بورسيل 6-3 و7-5 و6-4.

ويلتقي ابن الخامسة والعشرين في الدور المقبل مع مواطنه أصلان كاراتسيف الخمسين عالمياً أو الفرنسي لوكا فان أش (75).

وتخلَّق روبليف الذي حُرم من خوض النسخة الماضية بسبب جنسيته، 2-5 في المجموعة الثانية، قبل أن يحرز خمسة أشواط متتالية ويعزّز تفوّقه على الأسترالي المصنف 64 عالمياً.

بلغ في مشاركته الأخيرة في 2021 ثمن النهائي، علماً أنه تأهل إلى ربع النهائي في البطولات الثلاث الكبرى الأخرى في ملبورن ورولان جاروس وفلاشينج ميدوز.

وشدد روبليف على أن منظمي بطولة ويمبلدون كانوا مخطئين في حظر الروس من نسخة 2022، مدعياً أن الخاسر الوحيد هو نادي عموم إنجلترا.

ولدى السيدات، حققت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، بداية سهلة بفوزها على الصينية دجو لين 6-1 و6-3 في الدور الأول.

وتلتقي حاملة لقب بطولتي الولايات المتحدة وفرنسا، في الدور المقبل مع الإيطالية مارتينا تريفيزان أو الإسبانية سارا سوريبيس.

وتأهلت الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة رابعة، بفوزها الصعب على مواطنتها لورين ديفيس 6-2 و6-7 (8-10) و6-3، ولحقت بها الفرنسية كارولين جارسيا الخامسة بتغلبها على الأميركية كايتي فولينتس 6-4 و6-3.

كما تأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا التاسعة عشرة والتي بلغت نصف النهائي عامي 2011 و2012، بتغلبها على الصينية يوان يوي 6-4 و5-7 و6-4.