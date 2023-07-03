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الرياضي

«الفوج الإماراتي الثالث» في الجزائر لخوض الدورة العربية

«الفوج الإماراتي الثالث» في الجزائر لخوض الدورة العربية
4 يوليو 2023 01:22

مسعد عبد الوهاب وعلى الظاهري (الجزائر)

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وصل إلى الجزائر، أمس الاثنين، الفوج الثالث من الوفد الرياضي لدولة الإمارات، المشارك في دورة الألعاب العربية الـ 15 التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجاري تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي»، بمشاركة 6000 رياضي من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 رياضة، منها 3 لأصحاب الهمم بواقع 245 مسابقة رياضية تقام في 5 مدن، هي: الجزائر وقسنطينة ووهران وتيبازه وعنابة.
ويضم الفوج منتخبات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، والريشة الطائرة وكرة الطائرة للسيدات، علاوة على الوفد الإعلامي المرافق للوفد الإماراتي المشارك تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية والمكون من 131 رياضياً ورياضية، بواقع 80 لاعباً، و51 لاعبة، يخوضون 15 لعبة معتمدة بالدورة.
وكان في استقبال المنتخبات الثلاثة لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين أحمد الطيب مدير الوفد، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من أعضاء الوفد الإداري للجنة الأولمبية.
وتحدث أحمد الطيب للاعبين واللاعبات وحث الجميع على بذل قصارى جهودهم من أجل التمثيل المشرف للدولة مؤكداً ضرورة التحلي بروح التنافس الشريف، وتقديم أقصى ما لديهم من أجل تحقيق أفضل النتائج في المحفل العربي الدولي، معرباً عن ثقته بجميع المنتخبات المشاركة على الظهور بصورة مشرفة، كما أكد أهمية المشاركة في توطيد العلاقات والروابط مع الأشقاء العرب.
وكان الطيب حضر اجتماع مدراء الوفود المشاركة مع اللجنة المنظمة، والذي تم خلاله مناقشة كل الأمور الإدارية واللوجستية.
وتدشن «أم الألعاب» مشاركتها في اليوم، عبر منتخب ألعاب القوى ومنتخب أصحاب الهمم.
وأنهى المنتخبان تحضيراتهما لضربة البداية بالمران على الملعب الأولمبي، ويشرف على منتخب ألعاب القوى علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام في اتحاد ألعاب القوى.

الجزائر
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دورة الألعاب العربية
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