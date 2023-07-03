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«النسور» يبدأ المرحلة الأولى من الإعداد

«النسور» يبدأ المرحلة الأولى من الإعداد
4 يوليو 2023 01:22

فيصل النقبي (خورفكان) 

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أجرى لاعبو خورفكان الفحوصات الطبية المقررة في بداية التجمع الداخلي، استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري. 
وتبدأ التدريبات الجماعية مساء اليوم، حيث سيستمر الفريق فيها حتى موعد المعسكر الداخلي للفريق الذي من المقرر أن يخوضه في الدولة ويستمر لمدة 20 يوماً، حيث سيسافر الفريق إلى إحدى الدول الخليجية لخوض غمار بطولة ودية هناك ليعود بعدها للمرحلة الثالثة من الإعداد حتى بداية الدوري. 
وتعمل الإدارة على حسم ملفات أجانب الفريق، حيث تم تأكيد وجود اثنين منهم، هما فابيو أبرو والبرازيلي لورينسي، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقات الجديدة للأجانب خلال الفترة القادمة.

خورفكان
النسور
عبدالعزيز العنبري
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